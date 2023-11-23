ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2023: İlkokul, ortaokul ve lise için 2,3,4 kıtalık yeni, etkileyici, kısa ve uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

Öğretmenler Günü şiirleri arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981'de 24 kasımın her sene, Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. 24 Kasım'da gerçekleştirilecek kutlamalarda şiirler de okunacak. İlkokul, ortaokul ve lise için en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAŞÖĞRETMEN
Atatürk benim,
Başöğretmenim,
Ne öğrendimse,
Ondan öğrendim.
Yenilikleri,
Hep o düşünmüş,
Milleti için,
Ağlamış, gülmüş.
Çocuk kalbimle,
İlk onu sevdim,
Atatürk benim,
Başöğretmenim.
Tarık Orhan
ÖĞRETMENİM
Ben,
Seni ilk defa
Okul duvarının dışından
Okula gitmezken tanıdım.
Kirli suratım, karışmış saçlarım
Çapaklanmış gözlerimle
Hep sana bakardım.
Anasızlığımın özlemini
Senin çocuklarla ilgilenmenle
Kapardım.
Okula başladığımda,
Cızlavat lâstik ayakkabılarımın içinde
Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,
Sıcacık bakışlarınla kurutur
Bana bir kerecik dokunman için
Her türlü yaramazlığı yapardım.
Ben,
Sevdalarımın en büyüğünü
Sana bakarak yaşadım.
Sevgili öğretmenim.
Ana Gibi, Baba Gibi
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin?
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil,Ana gibi
Baba değil,Baba gibi
Öğretmenim bende sevgin
Can içinde bir can gibi
Ragıp Sarı
ÖĞRETMENİME
Bilgi demetleri sun, yine bana,
Yine yalçın dağlar ötesinden gel.
Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,
Yine altın çağlar ötesinden gel.
Aydınlığa giden sonsuz yollardan,
Tomurcuklar açan yeşil dallardan,
Bahçedeki taze, solmaz güllerden,
Baharlarla bağlar ötesinden gel.
Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,
Uzat maviliği şeffaf saraydan
Buketler dererek bize uzaydan,
Göklerden al tuğlar ötesinden gel.
Milletime doğan şafaklarla şen,
Şehitler yatağı topraklarla sen,
Irkıma şen veren bayraklarla sen
Tarihler, otağlar ötesinden gel.
Süleyman Özbek
BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK
Kara tahta başında
Başöğretmen Atatürk
Süzülen gözyaşımda
Başöğretmen Atatürk
Düşmanlar gelir dize
Gece çıkar gündüze
Kılavuzdur o bize
Başöğretmen Atatürk
Yokuşları düz eder
Yarınlardan söz eder
Geceyi gündüz eder
Başöğretmen Atatürk
Elsizlere el olur
Dilsizlere dil olur
Has bahçede gül olur
Başöğretmen Atatürk
Okşarken saçımızı
Isıtır içimizi
Doyurur açımızı
Başöğretmen Atatürk
Bilgisizliği yerer
Kalplerden sevgi derer
Bilgilerden taç örer
Başöğretmen Atatürk
Işık saçar geceye
Hayat katar heceye
İlham verir niceye
Başöğretmen Atatürk
Zihni arıdır aydan
Oku fırlatır yaydan
Haber verir uzaydan
Başöğretmen Atatürk
Sanma uyur toprakta
Her gün doğar şafakta
Gölgelenir bayrakta
Başöğretmen Atatürk.
M. Nihat Malkoç