ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2023: İlkokul, ortaokul ve lise için 2,3,4 kıtalık yeni, etkileyici, kısa ve uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

Öğretmenler Günü şiirleri arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981'de 24 kasımın her sene, Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. 24 Kasım'da gerçekleştirilecek kutlamalarda şiirler de okunacak. İlkokul, ortaokul ve lise için en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenim.

Tarık Orhan

ÖĞRETMENİM

Ben,

Seni ilk defa

Okul duvarının dışından

Okula gitmezken tanıdım.

Kirli suratım, karışmış saçlarım

Çapaklanmış gözlerimle

Hep sana bakardım.

Anasızlığımın özlemini

Senin çocuklarla ilgilenmenle

Kapardım.

Okula başladığımda,

Cızlavat lâstik ayakkabılarımın içinde

Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,

Sıcacık bakışlarınla kurutur

Bana bir kerecik dokunman için

Her türlü yaramazlığı yapardım.

Ben,

Sevdalarımın en büyüğünü

Sana bakarak yaşadım.

Sevgili öğretmenim.

Ana Gibi, Baba Gibi

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin?

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil,Ana gibi

Baba değil,Baba gibi

Öğretmenim bende sevgin

Can içinde bir can gibi

Ragıp Sarı

ÖĞRETMENİME

Bilgi demetleri sun, yine bana,

Yine yalçın dağlar ötesinden gel.

Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

Yine altın çağlar ötesinden gel.

Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

Baharlarla bağlar ötesinden gel.

Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

Uzat maviliği şeffaf saraydan

Buketler dererek bize uzaydan,

Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

Milletime doğan şafaklarla şen,

Şehitler yatağı topraklarla sen,

Irkıma şen veren bayraklarla sen

Tarihler, otağlar ötesinden gel.

Süleyman Özbek

BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK

Kara tahta başında

Başöğretmen Atatürk

Süzülen gözyaşımda

Başöğretmen Atatürk

Düşmanlar gelir dize

Gece çıkar gündüze

Kılavuzdur o bize

Başöğretmen Atatürk

Yokuşları düz eder

Yarınlardan söz eder

Geceyi gündüz eder

Başöğretmen Atatürk

Elsizlere el olur

Dilsizlere dil olur

Has bahçede gül olur

Başöğretmen Atatürk

Okşarken saçımızı

Isıtır içimizi

Doyurur açımızı

Başöğretmen Atatürk

Bilgisizliği yerer

Kalplerden sevgi derer

Bilgilerden taç örer

Başöğretmen Atatürk

Işık saçar geceye

Hayat katar heceye

İlham verir niceye

Başöğretmen Atatürk

Zihni arıdır aydan

Oku fırlatır yaydan

Haber verir uzaydan

Başöğretmen Atatürk

Sanma uyur toprakta

Her gün doğar şafakta

Gölgelenir bayrakta

Başöğretmen Atatürk.

M. Nihat Malkoç





