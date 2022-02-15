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OGS kalktı mı? Neden kaldırıldı? HGS nasıl alınır? HGS 2022 ne kadar?

15.02.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGS kalktı mı? sorusunun yanıtı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün otoyol ve köprü geçişlerinde ücret tahsili için kullanılan OGS konusunda yaptığı duyurunun ardından OGS kalktı mı? Neden kaldırıldı? HGS nasıl alınır? HGS 2022 ne kadar? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Otoyol ve köprü geçiş ücret tahsilinde değişikliğe gidiliyor. İşte detaylar...

OGS kalktı mı? Neden kaldırıldı? HGS nasıl alınır? HGS 2022 ne kadar?

OGS kalktı mı? Dün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye'de geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin tahsilinde OGS ve HGS olmak üzere 2 sistem olduğu anımsatılarak uygulamada değişikliğe gidildiği belirtilmişti. Otoyol ve köprü geçişlerinde ücret tahsili için kullanılan OGS konusunda yapılan açıklama sonrası OGS kalktı mı? Neden kaldırıldı? HGS nasıl alınır? HGS 2022 ne kadar? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın detaylarına ve OGS ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

OGS kalktı mı? Neden kaldırıldı? HGS nasıl alınır? HGS ne kadar?

OGS KALKTI MI?

OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) kalktı. Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek.

OGS NEDEN KALDIRILDI?

OGS neden kaldırıldı? sorusunun yanıtına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yer verildi.

Türkiye'de geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin tahsilinde 2 sistem vardı. Ancak OGS ve HGS olarak uygulanan bu 2 sistem dolayısyla otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklığa neden oluyordu. Özellikle iş yükünün azaltılıp verimliliğin artırılması ve daha iyi hizmet için sistem değiştirildi. 31 Mart'tan itibaren OGS kaldırılıacak. Otoyol ve köprü geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS abonesi araç sahiplerinin yapması gerekenler yapılan açıklama ile aktarıldı. OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesaplar da HGS hesaplarına dönüştürülecek. Kullanıcılar böylelikle otoyol geçişlerini daha rahat yapabilecek.

HGS NASIL ALINIR?

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyuran Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; otoyol ve köprü geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından HGS etiketine dönüştürülecek.

HGS 2022 NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; OGS cihazlarının bankalar aracılığıyla ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürüleceği aktarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu ifade edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü; iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması adına 31 Mart’tan itibaren OGS’nin kaldırılacağını belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir”

OGS NE ZAMAN KALKIYOR?

OGS uygulaması 31 Mart Perşembe günü itibariyle kalkıyor.

OGS kaldırıldı mı? OGS geri ödemeleri nasıl yapılacak?

OGS CİHAZLARI NE OLACAK?

Cihazların garanti süreleri yine bankalar tarafından belirlenirken, Ziraat Bankası ve Garanti BBVA OGS elektronik etiketleri 3 yıl, İş Bankası OGS Elektronik etiketleri 4 yıl, Vakıfbank, Denizbank OGS elektronik etiketleri ise 5 yıl garanti kapsamında yer alıyor.

Bankalar garanti kapsamında arızalanan cihazları ücretsiz olarak değiştiriyor. Arızalanan cihazların garanti süresi dolmuş ise yeniden OGS cihazı alınması gerekiyor. OGS’nin kaldırılarak HGS’ye dönüşmesinin ardından OGS’ye sahip araçlar da HGS temin edecekler.

OGS NEDİR?

OGS cihazları bankalar tarafından belirlenen bedel karşılığında satılıyor ve kişilerin köprüler ile otoyollardan otomatik olarak geçmesini sağlıyor.

HGS NEDİR?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki tüm Boğaz Köprüleri ve Otoyol geçişlerinden alınan geçiş ücretlerinin geçmişten günümüze süregelen biletli gişelerden tahsili yerine radyo frekansı ile tanımlama sistemi üzerinden biletsiz veya temassız şekilde sürücülerden tahsil edilmesi sistemidir.

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