Oğullarına zorla su içirirken öldürdüler!

11 yaşındaki oğullarını fazla miktarda su içmeye zorlayarak ölümüne neden olmakla suçlanan Colorado’lu baba ve üvey anne, Salı günü polise teslim oldu. Çift, birinci derece cinayetle, çocuk istismarıyla ve çocuk istismarı sonucu oğulları Zachary’nin ölümüne neden olmakla suçlanıyor.

Adli tıp incelemesinde çocuğun dört saat içinde yemek yemesine izin verilmeden dört kez 0.7 litrelik şişe dolusu suyu içmeye zorlandığı ortaya çıktı. Çift, yatağını ıslatma ve kötü kokulu idrar nedeniyle çocuğun günde iki şişe su içmesi gerektiğini düşünüyordu. Ayrıca çift ifadelerinde Zachary’nin yatarken çocuk bezi kullanmasını gerektiren bir böbrek sorunu olduğunu belirtti.

Ryan Sabin verdiği ifadede 10 Mart akşamı eşinden, oğlunun yeterince su içmediğine dair bir mesaj aldı. Eve vardığında ise oğlunun mutfakta bulan Ryan, çocuğuna suyu yavaş içtiği için geri çıkardığını söyleyerek suyu bir dikişte içmesini emretti.

Ryan, oğluna akşam yemeği yemeyeceğini ve yemek boyunca mutfakta kalıp su içmesi gerektiğini söyledi. Çiftin diğer çocukları yatağa gittikten sonra mutfağa giden baba, oğlunu yerde yatarken buldu. Zachary suyu içemediğini ve bacağında bir acı olduğunu söyledi. Yerde yatan oğlunu iki kez tekmeleyen Ryan, ayağa kalkmazsa onu daha çok tekmeleyeceğini söyledi. Ryan, yetkililere verdiği ifadede Zachary’nin kendisini defalarca yere attığını ve ona artık odasına gitmesi için izin verdiğinde çocuğunun öfke nöbetine kapıldığını söyledi.