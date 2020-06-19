HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Oğullarına zorla su içirirken öldürdüler!

Oğullarına zorla su içirirken öldürdüler!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2020 14:40 | Son Güncelleme

Mart ayında 11 yaşındaki oğullarının ölümüne sebep olduğu iddia edilen Ryan ve Tara Sabin teslim oldu.

Oğullarına zorla su içirirken öldürdüler!

ryan_tara_sabin

11 yaşındaki oğullarını fazla miktarda su içmeye zorlayarak ölümüne neden olmakla suçlanan Colorado’lu baba ve üvey anne, Salı günü polise teslim oldu. Çift, birinci derece cinayetle, çocuk istismarıyla ve çocuk istismarı sonucu oğulları Zachary’nin ölümüne neden olmakla suçlanıyor.

Adli tıp incelemesinde çocuğun dört saat içinde yemek yemesine izin verilmeden dört kez 0.7 litrelik şişe dolusu suyu içmeye zorlandığı ortaya çıktı. Çift, yatağını ıslatma ve kötü kokulu idrar nedeniyle çocuğun günde iki şişe su içmesi gerektiğini düşünüyordu. Ayrıca çift ifadelerinde Zachary’nin yatarken çocuk bezi kullanmasını gerektiren bir böbrek sorunu olduğunu belirtti.

Ryan Sabin verdiği ifadede 10 Mart akşamı eşinden, oğlunun yeterince su içmediğine dair bir mesaj aldı. Eve vardığında ise oğlunun mutfakta bulan Ryan, çocuğuna suyu yavaş içtiği için geri çıkardığını söyleyerek suyu bir dikişte içmesini emretti.

Ryan, oğluna akşam yemeği yemeyeceğini ve yemek boyunca mutfakta kalıp su içmesi gerektiğini söyledi. Çiftin diğer çocukları yatağa gittikten sonra mutfağa giden baba, oğlunu yerde yatarken buldu. Zachary suyu içemediğini ve bacağında bir acı olduğunu söyledi. Yerde yatan oğlunu iki kez tekmeleyen Ryan, ayağa kalkmazsa onu daha çok tekmeleyeceğini söyledi. Ryan, yetkililere verdiği ifadede Zachary’nin kendisini defalarca yere attığını ve ona artık odasına gitmesi için izin verdiğinde çocuğunun öfke nöbetine kapıldığını söyledi.

Ryan, sakinleşmesi için oğlunu dışarı çıkardığını ve birkaç dakika sonra içeri getirdiğinde Zachary’nin yerde uyuyakaldığını söyledi. Çift, yatağa gitmesi için çocuklarını uyandırdığında Zachary’nin homurdanarak anlamsız sesler çıkardığını söyledi. Sabah 6:45’te oğlunu uyandırmak isteyen Ryan, çocuktan cevap alamadı. Olay yerine gelen yetkiler çocuğun öldüğünü söylediler.

Su zehirlenmesi olarak da bilinen fazla miktarda su içmek kişinin elektrolit dengesinin bozulmasına neden olur. Bu durum sodyum seviyesinde hızlı bir düşüşe bağlı ölüme yol açabilir.

St. Louis Çocuk Hastanesi’nden uzmanlar çocuklarda su zehirlenmesi semptomlarının genelde davranışlardaki değişiklikle kendisini göstereceğini belirterek “Çocuklar uykulu, dalgın ve dikkatsiz olabilirler. Görmede bulanıklık, kaslarda kramp, koordinasyon becerisinde zayıflık, solunum düzensizliği, kusma ve güçsüzlük görülebilir” uyarısında bulundu. Salı günü ilk kez mahkemeye çıkan çifti savunacak bir avukat bulunamadı.

zachary_sabin

Ölüm ilanında “Herkes tarafından seviliyordu ve kendine özgü kahkahasıyla, gülümsemesiyle, kitap ve okuma sevgisiyle, hayvanlara olan sevgisiyle hatırlanacak” yazan Zachary beşinci sınıf öğrencisiydi ve kardeşleriyle oynamayı seven bir çocuktu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde
Tekne turunda pes dedirten görüntü! Tekne turunda pes dedirten görüntü!
2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Annesini mağazanın merdivenlerinden ittiği iddia edilmişti! İfadesi alındı

Annesini mağazanın merdivenlerinden ittiği iddia edilmişti! İfadesi alındı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havuz ve denizden koronavirüs bulaşır mı?

Havuz ve denizden koronavirüs bulaşır mı?

Yağmur altında cuma namazı! Şemsiye, poşet ve kartonlarla korundular

Yağmur altında namaz kılınca...

Antalya'daki tekne turunda pes dedirten görüntü!

Tekne turunda pes dedirten görüntü!

Hakkari'de korkutan çekirge istilası! Aralarında etçiller de var

Karayolunda korkutan manzara! İstila ettiler

Kan donduran cinayette yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Kan donduran cinayette yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

LGS öncesi Zuhuratbaba Türbesi'ne akın ettiler

LGS öncesi oraya akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.