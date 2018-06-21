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Oje sürdükten 10 saat sonra bakın vücudunuzda neler oluyor?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
TIRNAKLAR HABERLERİ  | 21.06.2018 14:22 | Son Güncelleme

Hepimizin bildiği gibi oje çok kullanıldığında tırnaklarımız sararmaya ve kurumaya başlıyor. Ancak ojenin tahribatı bununla sınırlı değil. Hatta oldukça ciddi zararları var. Ojeyi hayatınızdan tamamen çıkarın demiyoruz ama vücudunuza bıraktığı olumsuz etkileri bilmelisiniz.

Oje sürdükten 10 saat sonra bakın vücudunuzda neler oluyor?

En ana tehlike nedir?

Bazı tırnak bakımı kozmetik ürünlerinde sağlığınıza ciddi zararları dokunabilecek maddeler kullanılır.

Toluen- Tırnaklara pürüzsüz bir görünüm vermeyi sağlayan ve pigmenti koruyan bir çözücüdür. Toluen merkezi sinir sistemini etkileyebilir ve üreme bozukluklarına neden olabilir. Baş ağrısı, halsizlik, bayılma ve bulantı, oje kullanmanın olası sonuçlarından sadece birkaçıdır.

Formaldehit- Ojenin depolama ömrünü artırmaya yardımcı olan renksiz bir gazdır. Alerjiden muzdaripseniz, ormaldehit ile temas, egazama ve olası kimyasal yanıklara neden olabilir. Daha şiddetli durumlarda, kalp ritmi bozuklukları ve kanseri tetikleyebilir.

Dibutil ftalat- bir koku olarak kullanılmaktadır. Bu tehlikeli bileşenin varlığı, endokrin hastalıkları, jinekolojik hastalıklar ve solunum yolu hastalıklarına neden olabilir.

Bilim insanlarının 24 kadından oluşan bir grup üzerinde yaptıkalrı araştırmaya göre, katılımcıların çoğunda, oje sürdükten 6 saat sonra, metabolizma sürecinde oluşan trifenil fosfat türevi difenil fosfat seviyelerinin yükseldiği görüldü. Deneyin başlamasının üzerinden 10 saat geçtikten sonra ise, tüm katılımcıların vücutlarındaki difenil fosfat seviyeleri normalin 7 katına kadar yükseldi. Sonuçlar endişe verici!

oje

Sağlığınıza zarar vermeyecek bir ojeyi nasıl seçersiniz?

Bazı oje şişelerinde ya da ambalajların özel işaretler vardır:

5- Free, ürünün formaldehit, türev reçineleri (Formaldehit reçineleri), toluen, Dibutil ftalat veya kafur içermediği anlamına gelir.

3-Free, Formaldehit, Dibutil ftalat ve toluen. Bu ibare tırnak cilasının, zararlı bileşenlerden sadece üçünü içermediği anlamına gelir.

Tırnak cilası satın almadan önce, öncelikle içeriğindeki malzemeye dikkat edin ve unutmayın: Sağlığınız sizin elinnizde!

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