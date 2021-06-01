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  4. Ojenizin rengi bile etkiliyor: Ayak bakımı yaz ve kış aylarında nasıl yapılmalı?

Ojenizin rengi bile etkiliyor: Ayak bakımı yaz ve kış aylarında nasıl yapılmalı?

Betül Songur Betül Songur
01.06.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsiminde kalın ve kapalı ayakkabılar nedeniyle yıpranan ayakları yaza hazırlamak için ayak bakımı yapmak önem taşır. Açık ayakkabıların tercih edildiği yaz aylarına ayakları hazırlamak için kışın ayak bakımını aksatmamak gerekir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ayak bakım önerileri arasında ilk sırada pürüzsüz görünüm elde etmek gelir. Kış aylarında nem dengesini ön planda tutarak yapılan bakımlar, yazın da ayaklara uygulanan peelinglerle pürüzsüz bir görünüm elde edilmesini sağlar.

Yaz aylarında ortaya çıkan ayak bakımları genellikle estetik kaygılıdır. Yani iyi görünmesine önem verilir. Ojelerini sürüp daha güzel bir görüntü elde etmek isteyen kadınlar açık ayakkabılar tercih ederler. Ancak yazın da ayağın bir takım bakımlara ihtiyaç vardır. Yazlık ayakkabılarda ayak görünümünün iyi olmasını istiyorsak, cildin nem seviyesinin çok iyi ayarlanması, sağlıklı görünmesi gerekir.Yaz aylarında ayak bakımının olmazsa olmazları deri sertleşmeleri ve kalıntıları varsa bunların temizlenmesi, topuğun ve tırnakların daha iyi gözükmesini sağlamak için birtakım peeling uygulamaları yapmak gerekir.

OJE SEÇİMİ DE AYAK BAKIMINI ETKİLİYOR

Oje seçiminde de mümkün olduğunca koyu renk ojelerden uzak kalınmalıdır, daha az kullanılmalıdır. Koyu renk oje tırnağın ışık almasını önlediği için, tırnak renklerinde bozulmalar oluşturmaktadır. Bu nedenle koyu renk ojelerin daha az kullanılması önerilir.

KIŞ AYLARINDA OJE KULLANMAYIN

Kış aylarında ise oje kullanmamayı tavsiye ederiz. Tırnakların hava almaya ve kendine gelmeye ihtiyacı vardır. Çünkü her oje sürülüp çıkarıldığında asit kullanımı içerdiğinden tırnak yapısını bozar.

DEFORMASYONLAR KAPALI AYAKKABI GİYİLEN DÖNEMLERDE ARTIYOR

Kış aylarında ayaklar ayakkabı içerisinde kapalı olduğu ve nefes alamadığı için, deformasyonlar daha çok olur. Kapalı ayakkabı nedeniyle vurmalar, baskılar ve nasırlaşmalar ve tırnak batıkları ayak içindeki sıkışmadan dolayı daha fazla meydana gelir. Dolayısıylakış aylarında ayak bakımları periyodik aralıklar yaptırılırsa, oluşabilecek sorunlar daha başından yakalanarak temel ayak sağlığı çok zarar görmeden korunmuş olur.

YAĞLU ÜRÜNLERLE NEM DENGESİNİ SAĞLAYIN

Kış aylarında seçeceğimiz ayak bakım ürünlerinin yağlarla ilgili olması gerekir. Çünkü cilt kurumaya yönelik olur. Bu nedenle nem ve yağ kullanılarak cildin kuruması önlenir. Ülkemizde ayak kremlemek henüz çok gelişmedi. Vücut kremlemek de aynı şekilde. Ancak ayağı her gün sabah akşam kremlediğimizde, nasırlaşmalar, topuk çatlakları gibi sorunları engellemiş oluruz.

TIRNAK KORUYUCU ÜRÜNLERİ UNUTMAYIN!

Tırnaklar havasız ve kapalı yerde kaldığı için de tırnak koruyucu ürünler kullanarak tırnak sağlığını korumak gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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