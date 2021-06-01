Ojenizin rengi bile etkiliyor: Ayak bakımı yaz ve kış aylarında nasıl yapılmalı?

Yaz aylarında ortaya çıkan ayak bakımları genellikle estetik kaygılıdır. Yani iyi görünmesine önem verilir. Ojelerini sürüp daha güzel bir görüntü elde etmek isteyen kadınlar açık ayakkabılar tercih ederler. Ancak yazın da ayağın bir takım bakımlara ihtiyaç vardır. Yazlık ayakkabılarda ayak görünümünün iyi olmasını istiyorsak, cildin nem seviyesinin çok iyi ayarlanması, sağlıklı görünmesi gerekir.Yaz aylarında ayak bakımının olmazsa olmazları deri sertleşmeleri ve kalıntıları varsa bunların temizlenmesi, topuğun ve tırnakların daha iyi gözükmesini sağlamak için birtakım peeling uygulamaları yapmak gerekir.
Oje seçiminde de mümkün olduğunca koyu renk ojelerden uzak kalınmalıdır, daha az kullanılmalıdır. Koyu renk oje tırnağın ışık almasını önlediği için, tırnak renklerinde bozulmalar oluşturmaktadır. Bu nedenle koyu renk ojelerin daha az kullanılması önerilir.
Kış aylarında ise oje kullanmamayı tavsiye ederiz. Tırnakların hava almaya ve kendine gelmeye ihtiyacı vardır. Çünkü her oje sürülüp çıkarıldığında asit kullanımı içerdiğinden tırnak yapısını bozar.
Kış aylarında ayaklar ayakkabı içerisinde kapalı olduğu ve nefes alamadığı için, deformasyonlar daha çok olur. Kapalı ayakkabı nedeniyle vurmalar, baskılar ve nasırlaşmalar ve tırnak batıkları ayak içindeki sıkışmadan dolayı daha fazla meydana gelir. Dolayısıylakış aylarında ayak bakımları periyodik aralıklar yaptırılırsa, oluşabilecek sorunlar daha başından yakalanarak temel ayak sağlığı çok zarar görmeden korunmuş olur.
Kış aylarında seçeceğimiz ayak bakım ürünlerinin yağlarla ilgili olması gerekir. Çünkü cilt kurumaya yönelik olur. Bu nedenle nem ve yağ kullanılarak cildin kuruması önlenir. Ülkemizde ayak kremlemek henüz çok gelişmedi. Vücut kremlemek de aynı şekilde. Ancak ayağı her gün sabah akşam kremlediğimizde, nasırlaşmalar, topuk çatlakları gibi sorunları engellemiş oluruz.
Tırnaklar havasız ve kapalı yerde kaldığı için de tırnak koruyucu ürünler kullanarak tırnak sağlığını korumak gerekir.
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