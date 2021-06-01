Ojenizin rengi bile etkiliyor: Ayak bakımı yaz ve kış aylarında nasıl yapılmalı?

Yaz aylarında ortaya çıkan ayak bakımları genellikle estetik kaygılıdır. Yani iyi görünmesine önem verilir. Ojelerini sürüp daha güzel bir görüntü elde etmek isteyen kadınlar açık ayakkabılar tercih ederler. Ancak yazın da ayağın bir takım bakımlara ihtiyaç vardır. Yazlık ayakkabılarda ayak görünümünün iyi olmasını istiyorsak, cildin nem seviyesinin çok iyi ayarlanması, sağlıklı görünmesi gerekir.Yaz aylarında ayak bakımının olmazsa olmazları deri sertleşmeleri ve kalıntıları varsa bunların temizlenmesi, topuğun ve tırnakların daha iyi gözükmesini sağlamak için birtakım peeling uygulamaları yapmak gerekir.

OJE SEÇİMİ DE AYAK BAKIMINI ETKİLİYOR

Oje seçiminde de mümkün olduğunca koyu renk ojelerden uzak kalınmalıdır, daha az kullanılmalıdır. Koyu renk oje tırnağın ışık almasını önlediği için, tırnak renklerinde bozulmalar oluşturmaktadır. Bu nedenle koyu renk ojelerin daha az kullanılması önerilir.

KIŞ AYLARINDA OJE KULLANMAYIN

Kış aylarında ise oje kullanmamayı tavsiye ederiz. Tırnakların hava almaya ve kendine gelmeye ihtiyacı vardır. Çünkü her oje sürülüp çıkarıldığında asit kullanımı içerdiğinden tırnak yapısını bozar.