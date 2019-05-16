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Okmeydanı'nda terör operasyonu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 14:51 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'nde bulunan İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenledi.

Okmeydanı'nda terör operasyonu (1)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'nde bulunan İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Özel Harekat Timleri ve Terörle Mücadele ekipleri İdil Kültür Merkezi'nin bulunduğu Mektep Sokak'ta adeta kuş uçurtmadı. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonun içeriyle ilgili henüz bilgi verilmedi.

(FOTOĞRAF)

Okmeydanı'nda terör operasyonu (1)Okmeydanı'nda terör operasyonu (1)Okmeydanı'nda terör operasyonu (1)Okmeydanı'nda terör operasyonu (1)

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