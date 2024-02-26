KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Anne Çocuk
    4. Okul çağı çocukları için ‘altın’ değerinde! Başarıyı olumlu etkiliyor! Daha geç yoruldukları ve özgüven sahibi oldukları gözlendi

    Okul çağı çocukları için ‘altın’ değerinde! Başarıyı olumlu etkiliyor! Daha geç yoruldukları ve özgüven sahibi oldukları gözlendi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.02.2024 11:07
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Pek çok kişi sağlık için önerilen aralıklı oruç modasına uyup beslenmelerinden kahvaltı öğününü silerken, bir Pediatrist kahvaltının okul çağı çocukları için ‘altın’ değerinde olduğunu hatırlattı. Kahvaltının çocukların başarısını olumlu etkilediğini belirten doktor, “Kahvaltı yapan çocukların daha geç yoruldukları ve özgüven sahibi oldukları gözlenirken, obezite görülme oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. Anne babalar yapmasa da çocukların kahvaltı yapması mutlaka sağlanmalıdır." dedi.

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Açıkgözoğlu, okul çağında beslenme konusunda bilgiler verdi. Sağlıklı bir yaşam için beslenmenin doğumdan yaşlılığa kadar hayatın her döneminde en önemli bir unsur olduğunu kaydeden Dr. Açıkgözoğlu, şöyle konuştu:

    kahvaltı3

    “Bebeğimizin doğduğu andan başlayıp ek gıda süreci ile devam eden beslenme serüveni çocuklarımızın okula başlaması, günün büyük kısmını dışarda geçirmesi ve daha bireysel bireyler olması nedeni ile ebeveynleri hayli zorlamaktadır. Okul çağı dediğimiz 6-12 yaş arası, çocuklarda vücut ağırlığı ve boy uzunluğu artışının hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde enerji fazla harcandığı için beslenme bir hayli önem arz etmektedir.

    kahvaltı

    Yeterli beslenme ögelerinin olmaması büyüme ve gelişmede olumsuz etki oluşturacaktır. Okul çağı döneminde çocukların metabolik faaliyetleri hızlanacağı için tüketmeleri gereken besinlerin kaliteli ve yeterli olması gerekmektedir. Günlük beslenme programında temel besin maddeleri dediğimiz besinler özellikle bulunmalıdır. Dünya sağlık örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütü, Birleşmiş Milletler Üniversitesi yaptıkları ortak uzlaşı sonucunda çocukların alması gereken besinler 5 ana grupta toplanmıştır. Bunlar ekmek, tahıl, pirinç, makarna grubu, meyve sebze grubu, et tavuk balık grubu, yumurta peynir süt yoğurt grubu ve şeker grubudur.”

    “BESİN GRUPLARINA DİKKAT EDİN”

    kahvaltı4

    Dr. Açıkgözoğlu, ekmek, tahıl, makarna grubunun B vitamini, demir, posa ve mineral yönünden iyi bir karbonhidrat kaynağı olduğunu belirtti. Bu besinlerin çocukların beyin fonksiyonları, fiziksel aktiviteleri için gerekli enerjiyi sağlayarak okul başarılarını olumlu etkilediğini kaydeden Açıkgözoğlu, “Ancak bu ürünleri kullanırken tam buğday gibi az işlenmiş veya doğal/doğala en yakın tahıllardan üretilmiş unlu ürünler tercih etmelisiniz” şeklinde belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

    kahvaltı2

    “Meyveler deri, göz, diş eti sağlığı için gereken A ve C vitamini için güzel bir seçenektir. Ayrıca çocukların şeker ve tatlı istekleri için meyveleri tariflerinizde kullanmanız çocuğunuzu mutlu edecektir. Sebzeler ise bitkisel protein ve lif posa içermesi ile çocuğunuzun vücut sağlığına, barsak sistemine oldukça fayda sağlayacaktır. Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri onların güçlü kemiklere, dişlere sahip olmasını sağlayacaktır. Et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar vücut için gerekli protein, demir, B vitamini yönünden oldukça zengindir. Yağlar ve şeker grubu besinleri ise aşırıya kaçmadan ve aralıklı olarak çocuklarımızın öğünlerini eğlenceli hale getirmek için kullanılabilir. Öğrenciler yumurtayı kahvaltıda, et çeşitlerini öğünlerde, kuru yemişleri ara öğünlerde tüketebilirler.”

    “KAHVALTIYI ATLAMAYIN”

    kahvaltı masası

    Öte yandan Dr. Açıkgözoğlu günün önemli bir bölümünü okulda geçiren çocukların altın öğününün kahvaltı olduğunu söyledi. Kahvaltı yapan öğrencilerin daha başarılı olup daha geç yoruldukları ve özgüven sahibi olduklarının gözlendiğini vurgulayan Açıkgözoğlu, “Ayrıca kahvaltı yapan çocuklarda obezite görülme oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla çocuklar güne kahvaltı yaparak başlamalılardır” diye konuştu.

    (İHA)


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Muzların uzun süre kararmadan durması için basit tüyoyu paylaştı! Muzların uzun süre kararmadan durması için basit tüyoyu paylaştı!
    Tarihi handa dükkanlar arasında kalan türbe... "Sırrımız ifşa oldu" Tarihi handa dükkanlar arasında kalan türbe... "Sırrımız ifşa oldu"
    Yaşlanmayı yavaşlatıyor, cilde gençlik katıyor! Yaşlanmayı yavaşlatıyor, cilde gençlik katıyor!
    Anahtar Kelimeler:
    kahvaltı başarı Göz posa
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

    Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.