Okul müdürüne sopa ve bıçaklı saldıran şüpheli tutuklandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un İskilip ilçesinde, iddiaya göre kardeşinin okula gitmemesinden sorumlu tuttuğu Erenler Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Mehmet Fidan'a sopa ve bıçakla saldıran Mutlu K. (35), tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde İskilip ilçesi Erenler Cumhuriyet Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mutlu K., kardeşinin okula gitmemesinden sorumlu tuttuğu okul müdürü Mehmet Fidan'ın odasına girdi. Mutlu K. 'Kardeşim neden okula gelmiyor, ona bir şey mi yaptınız?' diye sorduğu müdüre sopa ve bıçakla saldırmak istedi. Odaya giren öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilen Mutlu K., ihbar üzerine okula gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mutlu K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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