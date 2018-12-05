HABER

Okul servisinde korku dolu anlar! Öğrenciler dehşete düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 10:34 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir trafik magandası lise öğrencilerini taşıyan okul servisine saldırdı. Aracın önünü kesen saldırgan, yumrukla servis aracının camını kırdı. Olayın şokunu uzun süre atlatamayan öğrenciler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Okul servisinde korku dolu anlar! Öğrenciler dehşete düştü

Olay, Denizli-Antalya karayolu Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya’dan Denizli istikametine sağ şeritte ilerleyen Halil Erdoğan idaresindeki lise öğrencilerini taşıyan servis aracının önü, E.Y.’nin yönetimindeki araç tarafından kesildi. İddiaya göre E.Y. isimli şahıs, aracından inerek servis aracının camını yumrukla kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Attığı yumruk sonrası elinden yaralanan E.Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Pamukkale Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

"OLAYDA ÖĞRENCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI"

Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan servis şoförü Erdoğan, olayda öğrencilerin çok korktuğunu kaydederek, "Ben normal sağ şeritten geliyorum. Aniden önüme direksiyonu kırıp durdurdular ve direkt cama yumruk attılar. Olayda öğrencilerde büyük panik yaşadı" dedi.

AĞLADILAR

Öte yandan servis araçlarına saldırı düzenlenen yaklaşık 20 öğrenci olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Ağlayarak öğretmenlerine sarılan bazı öğrenciler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Servis aracında bulunan diğer öğrenciler ise, olay yerine gelen başka bir servis aracıyla evlerine götürüldü. Ayrıca kırılan camın parçalarının servis aracının içerisine dağıldığı görüldü.

T

PARTNERMüslümanların tarihi değiştiren icatlarıMüslümanların tarihi değiştiren icatları
İzmir açıklarında 163 kaçak göçmen yakalandıİzmir açıklarında 163 kaçak göçmen yakalandı
Zonguldak’ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralıZonguldak’ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli kavga trafikte kavga Okul Servisi

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patrondan iğrenç istek! 'Cinsel organının fotoğrafını çek'

Patrondan iğrenç istek! 'Cinsel organının fotoğrafını çek'

Sıkıldığımızda zaman neden yavaş akar?

Sıkıldığımızda zaman neden yavaş akar?

2018 Mimari Fotoğrafçılık Yarışması’nın kazananları

2018 Mimari Fotoğrafçılık Yarışması’nın kazananları

Şok operasyon! 14 kadın yakalandı

Şok operasyon! 14 kadın yakalandı

Konteynere fuhuş baskını!

Konteynere fuhuş baskını!

Kartallar havada yarıştı

Kartallar havada yarıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.