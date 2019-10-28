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Okula giderken araba çarpan küçük öğrenci ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 18:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, okula gitmek için yola çıkan öğrenciye karşıdan karşıya geçerken hafif ticari araç çarptı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, okula gitmek için yola çıkan öğrenciye karşıdan karşıya geçerken hafif ticari araç çarptı. Kazada ilkokul öğrencisi ağır yaralandı.
Kaza sabah 09:00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Sölöz Mahallesi’nde meydana geldi. Osman ve Emine Yılmaz çiftinin kızları 9 yaşındaki Beril Yılmaz, sabah saatlerinde okuluna gitmek için evinden çıktı. Sölöz İlkokulunda dördüncü sınıf öğrencisi olan Beril Yılmaz’a, okul yakınlarında yolda karşıdan karşıya geçmek istediği sırada, Orhangazi istikametinden gelip İznik istikametine doğru gitmekte olan Damla T. (23) idaresindeki 16 VN 114 plakalı hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan minik Beril, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beril daha sonra hayati tehlike kaydı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Kazayı haber alan Beril’in annesi Emine ve baba Osman Yılmaz hastaneye koştu. Jandarma kazaya karışan aracın sürücüsü Damla T.’yi gözaltına aldı. Küçük çocuğun bir sokak köpeğinden korkarak yola fırladığı ileri sürüldü. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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