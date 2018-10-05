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Okulda istinat duvarı çöktü! Öğrenciler tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

Ordu'nun Altınordu İlçesinde bir lisenin spor salonun istinat duvarı çöktü. Okuldaki öğrenciler tahliye edildi. Okul tedbir amacıyla 1 gün tatil edildi.

Altınordu ilçesinde dün başlayan ve sabaha kadar devam eden yağış nedeniyle Şahincili Mahallesi'nde bulunan Ordu Anadolu Lisesinin spor salonunun üzerinde bulunduğu istinat duvarı çöktü.

1 GÜN TATİL

Ders başlamadan sabah saatlerinde gerçekleşen çökme anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü olay nedeniyle derslerin bir gün tatil edildiğini bildirdi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
türkiyede eğitim sisteminde 2 şey eksik 1-eğitim 2-sistem zamlara devam ver mehteri akkoyunlar
Demir vardır illaki, ama nekadar! malesef yetersiz mütahitlere verilen ihalelerin sonucu bu. Bakkal, kasap hep mütahit oldu.
allah korumuş.
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