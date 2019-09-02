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Okullar açılıyor, kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 02.09.2019 11:32 | Son Güncelleme

Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye alışverişleri hız kazandı. Merdiven altı kırtasiye ürünleri, kokulu silgi ve simli kalemler konusunda velileri uyaran Kıdemli Kitabevi Kırtasiye Yönetim Kurulu Başkanı Selim Varıcı, 'Her noktadan alışveriş yapılmamasını tavsiye ediyoruz. Kokulu silgiler ve simli kalemler çocukları cezbediyor. Bunlarda kanserojen olma riski biraz daha fazla. Biz bunları özellikle satışa sunmuyoruz' diyerek velileri uyardı.

Okullar açılıyor, kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

2019-2020 eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala ebeveynleri kırtasiye malzemesi satın alma telaşı sardı. Okul alışverişinde kırtasiye ürünleri önemli rol oynarken, ürünlerin kalitesi ve fiyatları veliler için önemli etkenlerin başında geliyor. Kıdemli Kitabevi Kırtasiye Yönetim Kurulu Başkanı Selim Varıcı da velileri merdiven altı ürü satan, kokulu silgi ve simli kalemler konunda uyardı.

KOKULU VE RENKLİ OLANLAR SAĞLIK AÇISINDAN DOĞRU OLMUYOR

Kıdemli Kitabevi Kırtasiye Yönetim Kurulu Başkanı Selim Varıcı, velilere uyarılarda bulunarak, “Kırtasiye alışverişi senede bir kere olduğu için veli ürünü hızlı bir şekilde toparlamaya odaklanıyor. Fiyatını tam olarak araştıramıyor. Çocukla beraber alışveriş yaptığı içinde dikkat etmesi gerekiyor. Çocuklar özellikle renkli kokulu tercih edebiliyor. Sağlık açısından bunlar doğru olmuyor. Alışveriş yaptığı noktada tabi ki önemli merdiven altı noktalardan veya sattığı ürünün kalitesi belli olmayan noktalardan değil de iyi noktadan alması hem veli hem de öğrenci için iyidir” dedi.

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KALEMLER VE SİMLİ ÜRÜNLER KONUSUNDA UYARI

Kokulu silgi ve simli kalemlerde kanserojen madde bulunma riskinin daha yüksek olduğunu söyleyen Varıcı, ”Özellikle çantalarda kanserojen madde, silgilerde, kalem tıraşlarda birçok ürünlerde öğrenciye zarar verecek maddeler var. Çocuk defteri kullanırken, her sayfayı çevirdiğinde eline sürüyor, diline sürüyor. Eğer ki ucuz bir ürünü aldıysa mesela kilo ile defter aldıysa birçok toz pislik çocuğa sirayet ediyor. Biz kaliteli ürünleri almasını ve CE belgeli ürünleri almasını tüketicinin istiyoruz. Alışverişi hızlı yapacağım diye çocuğunun sağlığında da zarar vermemeli diye düşünüyorum. Biz satışa sunduğumuz tüm ürünlerin satışa uygun ve CE belgeli ürünleri satışa sunuyoruz. Her noktadan alışveriş yapılmamasını tavsiye ediyoruz. Özellikle kırtasiyelerden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Kokulu silgiler ve kalemlerde biraz daha simli ürünler çocukları cezbediyor. Ufak çocukları oldukları için onlara heves edip almak istiyorlar. Bunlar da kanserojen olma riski biraz daha fazla. Biz bunları özellikle satışa sunmuyoruz. Çocuk geldiği anda veli onu engelleyemiyor” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kokulu kırtasiye ürünleri okul dönemi

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