Okullar ne zaman açılacak, 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? 15 tatil uzayacak mı? Gözler kar tatili açıklamasında

Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Heyecanla beklenilen kar yağışı ile ilgili açıklam yapan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bir uyarıda bulundu. Pazar günü İstanbulluların evde olması gerektiğini açıklamasının ardından okullar ile ilgili de bir duyuru yaptı. İşte okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili yapılan açıklamalar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre okullar 6 Şubat Pazartesi günü açılacak. Yarıyıl tatiline giren öğrenciler bu tarihten itibaren ikinci döneme başlayacak.

PAZARTESİ OKULLAR KAR TATİLİ OLUR MU?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbulluları pazar günü için uyardı. Şen açıklamasında, “"İstanbul bugün cuma yağmurlu. Akşam yağış yok. Öğlen saatlerinde yüksekler karla karışık yağmurlu. Sıcaklık 8 C. Pazar evinizde oturun kar var. Pazartesi salı hatta çarşamba da var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur." dedi. Henüz valilik ve MEB tarafından kar tatili açıklaması yapılmadı.

