Okullar ne zaman açılacak? İşte yeni tarihler ve yeni tatil düzeni!

Yaz ayları öğrenciler için sene boyunca iple çekilir ve Eylül’ün gelmesi istenmez. Yaz sona yaklaşırken gerek veliler gerek öğrenciler bu sene okullar ne zaman açılacak merak ediyorlar. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde yeni bir tatil düzenine geçiyor. Artık yaz tatili kısalıyor ve yerine yıl içine iki yeni ara tatil yerleştiriliyor. Peki bu yeni düzene göre okullar ne zaman açılacak ve öğrenciler ne zaman yarı yıl tatili yapacaklar?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bundan önce 13 hafta olan yaz tatili artık 11 hafta olacak. Eksilen haftalar ise ay ayrı biri sonbahar biri de ilkbahar da olmak üzere iki ara tatil olarak değerlendirilecek. İşte buna göre okulların açılacağı ve tatile gireceği yeni tarihler...

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

Okulların açılışı: 9 Eylül 2019

1. ara tatil: 18—22 Kasım 2019

İlk Yarı yılın bitişi: 17 Ocak 2019

Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak

İkinci yarı yıl başangıcı: 3 Şubat 2020

2. ara tatil: 6-10 Nisan 2020

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2020

