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OKULLAR TATİL Mİ? 3 Ekim 2023 BUGÜN okul var mı, valiliklerden okul tatili açıklaması geldi mi? Yağışlı illerde son durum

03.10.2023 06:41 | Son Güncelleme:
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Okullar tatil mi? Yağışlı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde veli ve öğrenciler internette bu sorunun yanıtını araştırıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verilmişti. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, bugün okullar tatil mi? 3 Ekim 2023 okul var mı, valiliklerden okul tatili açıklaması geldi mi? İşte yağışlı illerde son durum...

OKULLAR TATİL Mİ? 3 Ekim 2023 BUGÜN okul var mı, valiliklerden okul tatili açıklaması geldi mi? Yağışlı illerde son durum

Okulların tatil edilip edilmediği olumsuz hava koşullarının görüldüğü illerde merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen kuvvetli yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olacağını belirtip sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. "Okullar tatil mi?" sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

okullar tatil mi

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün okulların tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Bugüne ilişkin henüz açıklama yok. Açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir..

3 EKİM 2023 HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLDU?

Okul tatili açıklaması yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak yenilenecektir...

okullar tatil mi

HAFTANIN İLK GÜNÜ SAMSUN'DA OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

2 Ekim 2023 Pazartesi günü için Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada; ''İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek 02.10.2023 Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir.'' ifadelerine yer verilmişti.

okullar tatil mi


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