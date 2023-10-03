OKULLAR TATİL Mİ? 3 Ekim 2023 BUGÜN okul var mı, valiliklerden okul tatili açıklaması geldi mi? Yağışlı illerde son durum

Okulların tatil edilip edilmediği olumsuz hava koşullarının görüldüğü illerde merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen kuvvetli yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olacağını belirtip sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. "Okullar tatil mi?" sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...
Bugün okulların tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor.
Bugüne ilişkin henüz açıklama yok. Açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir..
Okul tatili açıklaması yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak yenilenecektir...
2 Ekim 2023 Pazartesi günü için Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada; ''İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek 02.10.2023 Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir.'' ifadelerine yer verilmişti.