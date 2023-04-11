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Okullarda 2. dönem ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Nisan ayı ara tatili Ramazan Bayramı ile birleşecek mi?

11.04.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar ikinci ara tatil tarihleri merak ediliyor. Okullarda ikinci dönemin geç başlamasıyla beraber ara tatil tarihleri ve kaç gün süreceği gibi detaylar gündeme geldi. MEB 2022 2023 takvimine göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2. dönem ikinci ara tatiline çıkacaklar. Ramazan Bayramı'nın da aynı döneme denk gelmesi ile beraber ara tatil araştırmaları hız kazandı. Peki, Okullarda 2. dönem ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Nisan ayı ara tatili Ramazan Bayramı ile birleşecek mi?

Okullarda 2. dönem ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Nisan ayı ara tatili Ramazan Bayramı ile birleşecek mi?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerine 12 Eylül 2022 tarihinde başladılar. Okullarda ilk ara tatil 14 Kasım - 18 Kasım Cuma tarihleri arasında yapıldı. İkinci ara tatilin yaklaşmasıyla beraber tarih araştırmaları da hız kazandı. Bu yıl okullarda uygulanacak ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleşecek. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, hangi günler dahil? İşte 2022-2023 MEB takvimi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin netleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını belirtmişti.

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