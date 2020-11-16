Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor inşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız."

Bakan Selçuk, ara tatilin başlamasıyla birlikte yaptığı açıklamada "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.



