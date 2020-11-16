HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

16.11.2020 13:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili "Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor inşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız."

Bakan Selçuk, ara tatilin başlamasıyla birlikte yaptığı açıklamada "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Öğretmenler Günü yaklaşıyor!Öğretmenler Günü yaklaşıyor!
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Meral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı

Meral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Öğretmenler Günü mesajları 2020... 24 Kasım Öğretmenler Günü 2 - 4 kıtalık şiirleri! Atatürk'ün Öğretmenler Günü sözleri!

Öğretmenler Günü yaklaşıyor!

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Ara tatil bitiş tarihi 2020... 2020 -2021 MEB ara tatil tarihleri! Ara tatilde (16 - 22 Kasım) sokağa çıkma yasağı olur mu?

Ara tatilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

MEB "Evde Oyun Var" yayında... Evde Oyun Var nedir? Evde Oyun Var oyunu nasıl açılır, onanır? İşte giriş bilgisi...

MEB "Evde Oyun Var" yayında!

EKPSS ne zaman? EKPSS sınav giriş yerleri belli oldu! EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? EKPSS 2020 tarihi

EKPSS ne zaman? Giriş yerleri belli oldu!

ÖSYM Başkanı duyurdu: 2020-KPSS ortaöğretim sınava giriş belgelerin yayımlandı

Sınava giriş belgeleri yayımlandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.