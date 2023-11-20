OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER 20 KASIM 2023: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? Eğitime kar ve fırtına engeli

Bugün okulların tatil edildiği iller merak konusu oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. 20 Kasım 2023 Pazartesi günü okulların tatil edildiği iller listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? (20 KASIM 2023 PAZARTESİ)

İstanbul'da bugün (20 Kasım 2023 Pazartesi) akşam saatlerinde yağış bekleniyor. Soğuk hava ile birlikte kar yağışının görülmeye başladığı bazı illerde ise okullar tatil edildi.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

20 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler belli oldu.

ŞİLE

İstanbul Valiliği tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'deki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."

BOLU

Bolu Valiliği, hava şartları nedeniyle pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

ZONGULDAK

Yurt genelinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve kar yağışı nedeniyle Zonguldak ilinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır."

DÜZCE

Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarılırken kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Düzce’nin Yığılca ilçesinde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Yığılca ilçesinde olumsuz hava koşullarından okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Yığılca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 20 Kasım Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.

AMASRA

Amasra Kaymakamlığı tarafından alınan karar gereği; Amasra ilçesinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi tüm resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

KARABÜK

Eflani ve Eskipazar ilçelerimizde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SİNOP

Sinop Merkez ve Ayancık, Türkeli, Gerze ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

BİSMİL

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.





