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Okulun güvenlik görevlisi, mahallenin ilk kadın muhtarı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, ilkokulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mihriban Sarı Kılıç (39), aday olduğu muhtarlık seçimini kazandı.

Okulun güvenlik görevlisi, mahallenin ilk kadın muhtarı oldu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, ilkokulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mihriban Sarı Kılıç (39), aday olduğu muhtarlık seçimini kazandı. Adaylığını 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde açıklayan Kılıç, mahallenin ilk kadın muhtarı oldu.
Muhtarlığa aday olduğu, Konyaaltı'na bağlı Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu'nda 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Mihriban Sarı Kılıç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne giren diğer 6 aday arasında yarışı kazandı. 9 bin nüfuslu mahallenin ilk kadın muhtarı olan Kılıç, mazbatasını alarak, görevine başladı.
'KIZLARIMIZA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM'
Adaylığını 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde açıklayan muhtar Kılıç, "Görev yaptığım okulun tüm velilerine, idarecilerine teşekkür ediyorum. Hepsi sonuna kadar bana destek oldu. Velilerimiz bana her gün evlatlarını emanet etti, onların güvenlerini hiç sarsmadım. Adaylığım sürecinde de hep 'Biz sana canımızı emanet ediyoruz, mahallemizi seve seve emanet ederiz' dediler. Onların güvenlerine layık olmaya çalışacağım. Kızlarımıza örnek olmak istiyorum. Cesaretli olsunlar, hiçbir şeyden korkmasınlar" dedi.
'MAHALLELİ KADIN MUHTAR GÖRMEKTEN MUTLU'
Görev yaptığı okuldan tanıyan kişilerin kendisini muhtarlıkta görünce önce şaşırdığını ardından da sevindiğini belirten Kılıç, "Mahalle sakinlerimizin desteğiyle muhtar seçildim. İnsanların güvenine ve desteğine layık olmaya çalışacağım. Seçmenlerimiz bir kadın muhtar gördüklerinden dolayı çok mutlu oldular ve tebrik etmeye geliyorlar. Adaylığımı açıkladığımda insanlar önce şaşırıyor ardından destek vereceklerini söylüyorlardı. Görevi çalışma arkadaşlarımla ve mahalle sakinlerimizle birlikte yürüteceğiz, kamu kurumları ile birlikte çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

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Okulun güvenlik görevlisi, mahallenin ilk kadın muhtarı olduOkulun güvenlik görevlisi, mahallenin ilk kadın muhtarı olduOkulun güvenlik görevlisi, mahallenin ilk kadın muhtarı olduOkulun güvenlik görevlisi, mahallenin ilk kadın muhtarı oldu

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