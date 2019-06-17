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“Okuma Yazmaya Hazırlık Semineri” gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 16:42 | Son Güncelleme

Doç.

“Okuma Yazmaya Hazırlık Semineri” gerçekleşti

Doç. Dr. Ayten Düzkantar tarafından gerçekleştirilen “Okuma Yazmaya Hazırlık Semineri”nde erken çocukluk döneminde akademik becerilerin öğrenilmesi, özel gereksinimli öğrencilere ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların sorunları ele alındı.
Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve Atatürk Eğitim Fakültesi işbirliği ile “Okuma Yazmaya Hazırlık Semineri” başlıklı kısa dönemli eğitim ve sertifika programı düzenlendi. İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da Doç. Dr. Ayten Düzkantar tarafından gerçekleştirilen seminerde, erken çocukluk döneminde akademik becerilerin öğrenilmesi, okuma yazma becerilerinin geliştirilmesi ile özel gereksinimli öğrencilere ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların sorunları ele alındı.
Seminer, veliler, okulöncesi öğretmenleri ve öğretmen adayları tarafından büyük ilgi gördü.
Akademik beceriler geliştirilmesine erken çocukluk döneminde başlanmalı
Çocukluğun temel atma dönemi olduğuna değinen Doç. Dr. Ayten Düzkantar, akademik becerilerin öğrenilmesine okul döneminde başlanacağı düşüncesinin yanlış olduğunu ve sanılanın aksine akademik becerilerin alt yapısının erken çocukluk döneminde kazanıldığını ifade etti.
Okul döneminin okuma ve yazmanın öğretildiği dönem olduğunu ifade eden Doç. Dr. Düzkantar, erken çocukluk döneminde akademik becerilerin öğrenilmesini kolaylaştıran edinimler ve bu edinimlerin gecikmesinde alınması gereken önlemlerden söz etti. Okuma yazmaya analitik bakarak öğrenilebilmesi için ön koşul becerilerin belirlenmesini vurgulayan Doç. Dr. Düzkantar, bu becerileri çocuklara eğlenceli bir biçimde öğretmenin gerekliliğini vurgu yaptı. Çocukların oynarken eğlenerek öğrendiğini de dile getiren Doç. Dr. Düzkantar, okuma ve yazma becerilerinin sadece çizgi çizmek ve harfleri seslendirmekten ibaret olmadığını belirtti. Doç. Dr. Ayten Düzkantar seminerde, okuma ve yazmanın öğrenilmesinde güçlük yaşayan çocukların sorunlarının çözümüne yönelik öneriler de sundu.
Velilere yönelik rehber niteliği taşıyan bir seminer
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hürsen de, çocukların okuma ve yazma becerilerinin gelişimine yönelik gerçekleştirilen seminerde, mevcut sorunların da tartışıldığını söyledi. Velilere yönelik rehber niteliği taşıyan seminerin, öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine de katkı sağladığını ifade eden Doç. Dr. Hürsen, okuma yazma becerilerini kazandırma konusunda yapılan hatalara da değinildiğini, katılımcıların birbirleriyle deneyimlerini paylaşma fırsatı bulduklarını ifade etti.

“Okuma Yazmaya Hazırlık Semineri” gerçekleşti

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