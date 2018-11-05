HABER

Okyanusta korkutan görüntü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2018 16:26 | Son Güncelleme

NASA'nın Güney Amerika üzerinde bulunan Suomi NPP isimli uydusundan çekilen görüntüler dünya kamuoyuna bomba gibi düştü. İşte detaylar!

Okyanusta korkutan görüntü!

Küresel ısınma ile okyanus ısısının arttığını ve bu durumun doğal yaşamı olumsuz etkilediğini hepimiz biliyoruz. Fakat Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne ait bir uydunun çektiği görüntüler bilim dünyasını şaşkına çeviren bir anomaliyi gözler önüne serdi.

Güney Amerika ve Atlantik Okyanusu üzerinde dünyayı izleyen Suomi NPP isimli uydunun çektiği görüntülerde okyanusun ortasındaki bir noktada aşırı bir ısı artışı olduğu tespit edildi.

Görüntülerde kara parçası üzerindeki kırmızı noktalarda bölgesel aşırı ısı artışı olduğunu vurgulayan yetkililer, “Bu durum çok olağan, fakat okyanusun ortasındaki tek bir noktada ısı artışının yaşanması anlatılabilecek bir durum değil” açıklamasını yaptı.

okyanus-nasa-16-9-1541330185-oWse2

Okyanusta korkutan görüntü!

Komplo teorisyenleri, “Bu ısı okyanusun dibinden bile bu kadar bariz bir şekilde görülüyorsa gerçekten çok ciddi bir durum vardır” ifadesini kullandı. NASA’nın görüntülerini yaklaşık 100.000 kişi izlerken Universidad Mayor’da görev alan bilim insanı Patricia Oliva, “Açıkçası okyanusun ortasında bir şey yanmıyor.

Okyanusun derinliğinde volkanik bir faaliyet olması da oldukça olası” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERAhmet Kural çamur atıyor!Ahmet Kural çamur atıyor!
Neil Armstrong eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı!Neil Armstrong eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı!
Akıllı telefonların üreticisine maliyeti ne kadar? Akıllı telefonların üreticisine maliyeti ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NASA Güney Amerika teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En çok satan 10 video oyunu!

En çok satan 10 video oyunu!

Honor 8X ile Netflix arasında işbirliği!

Honor 8X ile Netflix arasında işbirliği!

Huawei Mate 20 Pro ne kadar hızlı şarj oluyor?

Huawei Mate 20 Pro ne kadar hızlı şarj oluyor?

Neil Armstrong eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı!

Neil Armstrong eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı!

Akıllı telefonların üreticisine maliyeti ne kadar?

Akıllı telefonların üreticisine maliyeti ne kadar?

Diablo severlere müthiş haber! Telefonlara geliyor...

Diablo severlere müthiş haber! Telefonlara geliyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.