Küresel ısınma ile okyanus ısısının arttığını ve bu durumun doğal yaşamı olumsuz etkilediğini hepimiz biliyoruz. Fakat Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne ait bir uydunun çektiği görüntüler bilim dünyasını şaşkına çeviren bir anomaliyi gözler önüne serdi.
Güney Amerika ve Atlantik Okyanusu üzerinde dünyayı izleyen Suomi NPP isimli uydunun çektiği görüntülerde okyanusun ortasındaki bir noktada aşırı bir ısı artışı olduğu tespit edildi.
Görüntülerde kara parçası üzerindeki kırmızı noktalarda bölgesel aşırı ısı artışı olduğunu vurgulayan yetkililer, “Bu durum çok olağan, fakat okyanusun ortasındaki tek bir noktada ısı artışının yaşanması anlatılabilecek bir durum değil” açıklamasını yaptı.
Okyanusta korkutan görüntü!
Komplo teorisyenleri, “Bu ısı okyanusun dibinden bile bu kadar bariz bir şekilde görülüyorsa gerçekten çok ciddi bir durum vardır” ifadesini kullandı. NASA’nın görüntülerini yaklaşık 100.000 kişi izlerken Universidad Mayor’da görev alan bilim insanı Patricia Oliva, “Açıkçası okyanusun ortasında bir şey yanmıyor.
Okyanusun derinliğinde volkanik bir faaliyet olması da oldukça olası” açıklamasını yaptı.
Kaynak: Teknolojioku
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