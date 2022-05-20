Olay yaratan iddia: Başakşehir'de kendini emlakçı olarak tanıtıp yabancı uyrukluları dolandırmış! Ofisinin camlarına bakın ne yazdılar

Başakşehir'de kendisini emlakçı olarak tanıtan Erdal İ., yabancı yatırımcıların yoğun yaşadığı bir rezidansın karşısına emlak ofisi açtı. Erdal İ., yabancı emlak markasının adını 3 ay önce satın aldı. Uluslararası bir marka olması nedeniyle güven sağlayan Erdal İ., rezidansın 3 dairesini birden fazla kişiye tanıttı. Dairelerin üzerinde borç olduğunu belirterek müşterilerden yüksek miktarda kapora talep etti.

AYNI DAİRE İÇİN KAPORA VERDİKLERİNİ VE DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR

Suriyeli gayrimenkul yatırımcısı Mohammad Essmat Şikaki (37), Iraklı Mimar Nur Surur (31), Lübnanlı Bilgisayar Mühendisi Abed Chawa (58) ve Suudi Arabistanlı Mahmoud Alsaqar, Erdal İ.'ye toplamda 500 bin dolar kapora verdi. Erdal İ., kaporayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen müşterileri emlak ofisine geldiğinde, aynı daire için kapora verdiklerini ve dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar Kayaşehir Polis Merkezi'ne giderek Erdal İ.'den şikayetçi oldu. Bu arada Erdal İ.'nin daha önce 2 yıl içerisinde 3 kez tabelasını değiştirdiği de belirtildi. Mağdurlar emlak ofisinin camlarına 'hırsız' yazısı yapıştırarak, tepki gösterdi.

"BİR KİŞİDEN TOPLAM 341 BİN DOLAR ÖDEME YAPILMIŞ"

Mağdurlardan Suriye uyruklu yatırımcı Mohammad Essmat Şikaki, Başakşehir'de evi olduğunu ve bir komşusunun da Erdal İ.'den ev aldığını belirterek "Ofisinin uluslararası olduğunu söyledi, güvendim. A3, A2, A1 bloklardan birer daire almak istediğimi söyledim, fiyat konusunda anlaştık. Geçen hafta cuma günü tapuları göstererek dairelerin üzerinde borç olduğunu söyledi. Borcu kapatmak için de kaparo istedi. Daireler için önce 10 sonra 15 ve son olarak da 30 bin dolar ödeme yaptım. Salı günü yeniden aradı, 500 bin dolar daha istedi ama, 286 bin dolar getirdim. Toplamda 341 bin dolar verdim. Yetkililerin gerekeni yapmasını istiyorum" dedi.

"BENİM DAİREMİ BAŞKALARINA SATMIŞ"

Bilgisayar Mühendisi olan Lübnanlı Abed Chawa ise yaklaşık 2 sene önce Amerika'dan İstanbul Kayaşehir'e yerleşiğini ve ev satın almak istediğini anlattı. Chawa şöyle konuştu "Bir ilan gördüm, emlak ofisinin sahibi Erdal İ. ile iletişime geçtim. Dairenin fiyatının 3 milyon 600 bin TL olduğunu söyledi, 50 bin TL kapora istedi. Geçen pazartesi ofise gittiğimde diğer müşterileri gördüm. Benim dairemin başkalarına satıldığını anladım. Durumu bu şekilde fark ettim." diye konuştu.

Öte yandan Erdal İ.'nin benzer şekilde mağdur ettiği yaklaşık 20 kişi olduğu belirtilirken, dolandırıcığılın boyutunun yapılan inceleme sonrası belli olacağı kaydedildi. (DHA)

