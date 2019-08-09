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Olay yeri tarif edilemeyince dakikalarca ambulans bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 21:15 | Son Güncelleme

OKMEYDANI Piyalepaşa Bulvarı'nda isminin Mehmet olduğu öğrenilen motorlu kurye, köprülü kavşakta seyir halindeyken motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Olay yeri tarif edilemeyince dakikalarca ambulans bekledi

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-OKMEYDANI Piyalepaşa Bulvarı'nda isminin Mehmet olduğu öğrenilen motorlu kurye, köprülü kavşakta seyir halindeyken motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Başından yaralanan genç sürücü, olay yerinin tarif edilememesi nedeniyle dakikalarca yerde ambulans bekledi.
Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametine bağlanan köprülü kavşağın üzerinde, akşam saatlerinde meydana geldi. Bir restoranda motorlu kurye olarak çalışan ve isminin Mehmet olduğu öğrenilen kişi, köprülü kavşak üzerinde seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motordan düşen sürücü de bariyerlere çarparak, başının ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu; ancak ihbarlarda köprülü kavşağın tam olarak tarif edilememesi nedeniyle 122 Acil Servis ekibinin kaza yerini bulması yaklaşık 20 dakika sürdü.

AMBULANSIN OLAY YERİNİ BULMASI İÇİN SEFERBER OLDULAR
Çevre yollarda bir süre tur atan ambulans, vatandaşların yardımıyla kavşağa girerek, olay yerine ulaştı. Sağlık çalışanları tarafından ilk kontrolleri olay yerinde yapılan yaralı, ardından sedye ile ambulansa taşınarak, tedavi edilmek üzere Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Başından yaralanan sürücünün, sağlık durumunun hastanede yapılacak tetkiklerin ardından belirlenebileceği öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Olay yeri tarif edilemeyince dakikalarca ambulans beklediOlay yeri tarif edilemeyince dakikalarca ambulans bekledi

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