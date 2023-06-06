Olay yerine köpeğiyle geldi, o da arkasından taşla başına vurdu! 'Kediye işkence' ihbarına giden polis ekiplerine peş peşe saldırdılar

Kediyi kilitli tutup işkence ettiği öne sürülen R. A. hakkındaki ihbara giden polis memuru T. C. uğradığı peş peşe saldırılar sonucu hastaneye kaldırıldı. Saldırıları gerçekleştiren iki şüpheliden olay yerine köpeğiyle gelip polis memurunun başına arkasından taşla vuran N. G. kısa sürede yakalandı. Polis memuruna hakaret edip tekme atan R. A.'yı arama çalışmaları ise sürüyor.

KUŞLARI YİYOR DİYE KEDİYE İŞKENCE ETTİ

Olay Pendik'te Dumlupınar Mahallesi İznik sokak üzerinde dün saat 15.50 sıralarında yaşandı. İddiaya göre R. A. (33) isimli kişi kuşları yediği gerekçesiyle bir kediyi kilitli tutarak işkencelerde bulundu.

POLİSE TEKME ATTI

Olaya tanık olan ve tepki gösteren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin şahısla iletişim kurduğu esnada R. A., T.C. isimli polis memuruna hakaret etti, tekme ile vurdu.

OLAY YERİNE GELİP AYNI POLİSİ HEDEF ALDI!

Gerginlik yaşandığı esnada olay yerine köpeğiyle gelen N. G. (25) ise polis memuru T.C.'yi taşla kafasının arkasına vurarak yaraladı. Polise mukavemet eden ve saldıran iki şüpheli olay yerinden kaçtı. Polislerin yaptığı çalışmalarda, N. G. isimli şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı polis memuru T.C. hastanede tedaviye alınırken, firari R. A.'yı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

22 ADET SUÇ KAYITLARI VAR

Öte yandan kafasından yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı, R. A.'nın 9 adet, N. G.'nin ise 13 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

(İHA)

