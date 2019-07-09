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Ölber Vadisi'nin içinde saklı kalan güzellik: Deve Mağarası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 11:53 | Son Güncelleme

Merkeze 15 kilometre uzaklıkta Göllübağ Mahallesi mevkiinde bulunan essiz güzellikteki Ölbe Vadisi ve Deve mağarası, doğa tutkunu ziyaretçilerini bekliyor. Yeterince bilinmeyen vadi ve mağara bakir doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Geçmiş dönemde Bingöl ve Tunceli’den gelen kervanların Harput’a ulaşmak için vadiyi kullandıkları ve yanlarında getirdikleri yağ, peynir gibi ürünleri soğuk olduğu için mağarada depoladıkları biliniyor. Yine bir zamanlar mağarayı eşkıyaların kullandığı ve vadiden geçen kervanları soydukları efsanesi de anlatılıyor.

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor
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Anahtar Kelimeler:
Mağara Ölbe Vadisi Deve Mağarası

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