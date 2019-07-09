Ölber Vadisi'nin içinde saklı kalan güzellik: Deve Mağarası

Geçmiş dönemde Bingöl ve Tunceli’den gelen kervanların Harput’a ulaşmak için vadiyi kullandıkları ve yanlarında getirdikleri yağ, peynir gibi ürünleri soğuk olduğu için mağarada depoladıkları biliniyor. Yine bir zamanlar mağarayı eşkıyaların kullandığı ve vadiden geçen kervanları soydukları efsanesi de anlatılıyor.