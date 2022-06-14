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Öldü zannedip dışarı atmayın: Yem diye satıldı, şimdi baş edilemiyor! Ölümcül tehlike

14.06.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de toksik istilacı solucan krizi yaşanıyor. Veba gibi yayılan bu solucanlar için 'dünyanın köpekbalığı' benzetmesi yapılıyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bu solucanlar artık ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Etrafına ölüm saçan solucanlar, onları yiyen herhangi bir kuş için ölümcül olabilecek zehirli ağır metallerle doludur.

Öldü zannedip dışarı atmayın: Yem diye satıldı, şimdi baş edilemiyor! Ölümcül tehlike

Yılan solucanları veya "çılgın solucanlar" diye bilinen istilacı bir solucan türü, ABD eyaletlerinde hızla yayılıyor ve bilim insanları istilayı engellemede çaresiz kalıyor. Latince ismi Amynthas olan cinse ait bu solucanlar, aslında "Asya zıplayan solucanları" diye adlandırılıyor.

ÖLÜM SAÇIYORLAR

ABD’nin bazı bölgelerinde ciddi sorunlara neden olmaya başlayan solucanlarla ilgili acil eylem planları hazırlanıyor. Yayıldıkları toprakları verimsiz hale getiren bu solucanlar aynı zamanda onları yiyen hayvanları da zehirleyerek öldürüyor.

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YEM OLARAK TANILTILDI

ABD'ye ilk kez 1948'de New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde Avustralya ornitorenkleri için yem olarak ülkeye giriş yapan "Asya zıplayan solucanları" ülkenin en büyük problemlerinden biri haline gelmek üzere.

Son zamanlardaki şiddetli fırtınalar solucanların ülkenin dört bir yanına yayılmasına neden oldu. Ulaştıkları topraklarda yerli türleri yok eden solucanlar aynı zamanda toprağın verimsiz hale gelmesine neden olmuşlardır.

KUŞLAR İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Vücutlarında yüksek konsantrasyonda ağır metal biriktirme eğiliminde olduklarından, yerli kuşlar için oldukça toksik olabilirler. Ayrıca, topraktan gelen sera gazı emisyonlarını %50'ye kadar, yani Avrupa solucanlarının iki katı kadar artırabilirler. Solucanlar en çok Eylül ve Ekim aylarında aktiftir, ancak artan küresel sıcaklıklar yüzünden yılda iki nesile yol açarak iki kat daha sık üremesine izin vereceğine dair endişeler var.

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KURTULMANIN YOLU HENÜZ YOK

Sıçrayan solucanlardan kurtulmanın henüz etkili bir yolu yok. Şimdiye kadar pestisit veya diğer ilaçlar etkili olmadı. Yetkililer, onları sabunlu suda boğmalarını veya torbalara koyup sıcak güneşte ölmelerini tavsiye ediyor.

Yapılan dikkat çekici bir uyarıda ise; "Öldüklerini düşünseniz bile, cesetleri sadece çiçek tarhlarına atmayın: "Bazıları sersemletilebilir, iyileşebilir ve üremeye devam edebilir." dendi.


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