Aman dikkat! Gün içinde sıklıkla yapılan bu hatalar olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize yol açıyor...

Neredeyse hiç kimse yaşlanmak, daha doğrusu yaşlı görünmek istemez. İnsanlar genç görünmek için estetik operasyonlar ve cilt bakım ürünleri gibi yüzlerce yönteme başvurur. Ancak farkında olmadan yaptıkları şeyler yüzünden olduğundan bile daha yaşlı görünebilir. İşte yaşlı görünmenize sebep olacak bu hatalar...

SAÇLARI KURUTURKEN YÜKSEK ISI UYGULAMAK

Kırık saçlar, olduğunuzdan daha yaşlı görünmenizin en önemli sebebi olabilir. Saçlarınızı kuruturken veya düzleştirirken uyguladığınız yüksek ısı, saçların içinde minik kabarcıklar oluşmasına ve bu minik kabarcıklar da saçların kırılmasına neden olur. Saçlarınızda oluşabilecek hasarı en aza indirmek için saç kurutma makinesini başınızdan en az 30 santim uzakta tutmanız gerekir.

AĞIR EGZERSİZLER YAPARKEN YÜZÜ SIKMAK

Genç ve fit bir görünüme sahip olmak için düzenli olarak spor yapabilirsiniz. Ancak ağır spor yaparken yüzünüzü sıkmak veya yüzünüzü şekilden şekle sokmak, yüz kaslarınıza hasar verir. Bu da yaşlı görünmenize sebep olabilir. Spor yaparken nefesinize odaklanmak ve mimiklerinize hakim olmak sizi bu hasardan korur.

ZARARLI YİYECEKLER TÜKETMEK

Birçok sağlık sorununu beraberinde getiren zararlı yiyecekler, daha yaşlı görünmenize de neden olur. Özellikle abur cuburlar ve fast foodlar ciddi sağlık sorunlarını tetikler. Bu gıdaların içindeki şeker ve karbonhidratlar; kan dolaşımınızı bozmak ve cildinizde de kırışıklıklara sebep olmak gibi birçok zarara yol açar.

SIK SIK GÖZLERİ OVUŞTURMAK

Uzun süre ekrana bakıyor veya çok yoğun çalışıyorsanız mutlaka gözlerinizi dinlendirmeniz gerekir. Gözleri yormak onları ovuşturmanıza, onları ovuşturmak da kirpiklerinize ve göz çevrenize hasar verebilir. Gözlerinizi dinlendirmek için ovuşturmak yerine 20 dakikada bir uzaktaki bir nesneye 30 saniye kadar bakmak daha sağlıklı olabilir.

SAÇLARI SIK SIK ATKUYRUĞU YAPMAK

Her ne kadar gün içerisinde daha rahat etmenizi sağlasa da saçları sürekli toplamak, saç köklerinize zarar veriyor ve saçlarınızın dökülmesine neden oluyor. Saçların dökülmesi de birçok insanın korkulu rüyası! Bu sebeple saçları toplamak yerine daha dağınık modellere yönelebilirsiniz.

