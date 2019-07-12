Öldürülen avukat için İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA)- Ümraniye'de görüşmek için bürosuna gittiği ve olaydan sonra tutuklanan müteahhit Mehmet Sabri Kılıç'ın silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Avukat Hüseyin Yama için İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Mehmet Sabri Kılıç'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve dün hastanede yaşamını yitiren Avukat Hüseyin Yama için İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde düzenlenen törene, eşi Nurda Yama, babası İlyas Yama, abisi Hasan Yama, kız kardeşi Sena Sultan Grant ile çok sayıda avukat, yakınları ve adliye personeli katıldı.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Başsavcıvekilleri İsmail Değirmenci, Uğur Seçgin, Onur Oğuzer de törende hazır bulundular.

ABİSİNİN CÜBBESİYLE KONUŞTU

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından abisi Hüseyin Yama'nın cübbesi ile bir konuşma yapan Sena Sultan Grant, abisinin sadece bir avukat olmadığını belirterek, "Kendisi bir hukuk aşığıydı. Hep derdi ki; 'Ben işimi kavgayla değil, hukukla, sulhla çözeceğim.' Hepimize onu öğütlerdi. Ben şimdi en sevdiği cübbe ile ona veda ediyorum. Bu veda bizim için çok acı" dedi.

Abisinin pusu kurularak canavarca hisle öldürüldüğünü söyleyen Grant, "Dava dosyasına bakarken kafasından vuruldu, acımasızca öldürüldü" dedi. Grant, abisinin görev şehidi olduğunu söyledi.