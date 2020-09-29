HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı

Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

Antalya'da arkadaşı eski Özel Harekat Polisi Hakan B.'nin öldürüp ormanlık alanda yakmaya çalıştığı CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı

Olay, dün sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Eski arkadaş oldukları belirtilen Hasan Haluk Yalçın ile Hakan B., bir mekanda alkol almaya başladı. Hakan B., iddiaya göre Yalçın'dan 30 bin liralık alacağını isteyince aralarında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavganın ardından Hakan B. ile Yalçın ormanlık alana gitti. Hakan B. burada Hasan Haluk Yalçın'ı tabancayla vurarak öldürdü, ardından da cesedini yakmak için ormanı ateşe verip, bölgeden ayrıldı.

Çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edip söndüren ekipler, yaptıkları araştırmada CHP eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yalçın’ın cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı Sanayisi'nde büfe işleten emekli özel hareket polisi Hakan B.'yi evinde gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Hakan B. ifadesinde, "Kendisinden 30 bin lira alacağım vardı. Onu istedim. Aramızda tartışma çıktı. Ben de ormanlık alana götürüp, tabanca ile öldürdüm. Daha sonra ormanı ateşe verdim" dedi.

Otopsi işlemlerinin ardından Hasan Haluk Yalçın'ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı. Yalçın'ın cenazesi, öğle vakti Uncalı Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından Döşemealtı Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Şüpheli Hakan B.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

88a9b3b521d6d9e671a7dd1b64af1cc0

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
3 köpeği bıçaklayıp birini öldürdü, 'Hatırlamıyorum' dedi3 köpeği bıçaklayıp birini öldürdü, 'Hatırlamıyorum' dedi
AÖF, AUZEF ve ATA ders seçimi nasıl yapılıyor?AÖF, AUZEF ve ATA ders seçimi nasıl yapılıyor?
En Çok Okunan Haberler
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
Türkiye-Yunanistan arasında kritik görüşme
Türkiye-Yunanistan arasında kritik görüşme
Kreşte ihmal iddiası: Nefes borusuna kaçan hamur felç etti
Kreşte ihmal iddiası: Nefes borusuna kaçan hamur felç etti
3 köpeği bıçaklayıp birini öldürdü, 'Hatırlamıyorum' dedi
3 köpeği bıçaklayıp birini öldürdü, 'Hatırlamıyorum' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış ve hortum uyarısı
Dikkat! 6 il için hortum uyarısı geldi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi
Kartal'da 3 katlı binada yangın: Çığlık sesleri ile uyandık
İstanbul'da korku dolu anlar: Çığlık sesleri ile uyandık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.