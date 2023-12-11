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Ölen annenin maaşını alacaklardı... Boşanma oyunu aile dramına döndü! 'Seni bu evde istemiyorum'

11.12.2023 12:35 | Son Güncelleme:
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Adana'da Ersin Kurt (43), vefat eden kayınvalidesinin maaşını almak için eşi Sonay Ateş (40) ile anlaşmalı boşandı. Ancak Ateş, Kurt'u ‘Seni bu evde istemiyorum’ diyerek evden kovdu. Kurt'un iddiasına göre, eşi ve kardeşleri KOAH hastası yatalak babaları Süleyman Ateş'e bakmayı da reddetti. Şimdi hastanede yatan eski kayınpederine bakan Kurt, "Vicdanen bırakıp gidemiyorum" dedi. İşte detaylar...

Ölen annenin maaşını alacaklardı... Boşanma oyunu aile dramına döndü! 'Seni bu evde istemiyorum'

Ersin Kurt ve Sonay Ateş çifti 2 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten İlkim isminde kızları dünyaya geldi. Ancak Ersin Kurt sigortalı işte çalışmadığı için çift, 2 Kasım’da Sonay Ateş’in vefat eden annesi Hatice’nin emekli maaşını alabilmek ve sigortadan yararlanmak için anlaşmalı olarak boşandı. Ancak iddiaya göre, 6 Kasım’da Ersin Kurt eve geldiğinde Sonay Ateş, ‘Seni bu evde istemiyorum’ diyerek evden kovdu.

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BABALARINA DA BAKMADILAR

Kendi babasının evine giden Ersin Kurt, 2 Aralık’ta bir komşuları tarafından aranarak eski kayınpederi KOAH hastası yatalak Süleyman Ateş'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bunun üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Ersin Kurt, kayınpederinin hastanede tek başına olduğunu gördü. Hemen eşini arayan Kurt, ‘Biz babamıza bakmayacağız. Ne hali varsa görsün’ cevabı karşısında şok oldu ve o günden sonra kayınpederiyle ilgilenmeye başladı.

Kayınpederini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Seyhan Devlet Hastanesi’ne götüren Kurt, 9 gündür tedavisi süren kayınbabasının yanından biran olsun ayrılmadı.

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“BİRAN ÖNCE HUZUREVİNE YATIRILMALI”

Ersin Kurt, “Eşimle vefat eden annesinin maaşını alabilmesi, sigortadan yararlanabilmek için anlaşmalı boşandık. Bir gün eve geldim ve beni kapının önüne koydu. Sonra kayınpederim hastaneye kaldırıldı, kimse bakmadı ben gelip yanında kalıyorum. Ancak bu adam burada böyle kalamaz. Durumu kötü ve sürekli bakım istiyor. Bende çalışıyorum ancak bu nedenle işe gidemiyorum. Bu adamın biran önce huzurevine yatırılması lazım. 2 kızı var bakmıyorlar. 1 evladı cezaevinde o zaten bakamaz” diye konuştu.

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Eski kayınpederinin yanında ayrılmaya vicdanının el vermediğini anlatan Kurt, “Bu adamı ben nasıl bırakıp gideyim. Vicdanım el vermiyor. Günah, bırakamam. Bende bıraksam bu adam ölür. Ancak huzurevine yatırmak için yardım bekliyorum” dedi.
Hastanede tedavi gören Süleyman Ateş ise evlatlarının kendisine bakmadığını söyledi.

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Sonay Ateş ise açıklama yapmayı reddetti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana boşanma maaş
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