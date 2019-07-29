Ölen eşine verdiği sözü tutup şiir kitabı çıkardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 64 yaşındaki Ümmü Soğancı 6 yıl önce hastalıktan ölen eşi için hastane odasında yazdığı şiirleri kitap haline getirdi.

İlkokul mezunu Ümmü Soğancı’nın eşi Mustafa Soğancı 2013 yılında hastalanarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine yatırıldı. Eşinin başında refakatçi olarak kalan Ümmü Soğancı hastane odasında eşi için şiirler yazıp okudu. Yaklaşık 3 aylık bir hastane sürecinden sonra Ümmü Soğancı’nın eşi Mustafa Soğancı vefat etti. Eşine ölmeden önce kendisi için yazdığı şiirlerle bir kitap çıkaracağının sözünü veren Ümmü Soğancı, sözünü 6 yıl sonra tutarak “Benden Öte Şiirler” adlı kitabı çıkardı.

İlk defa 20 yıl önce yine hasta olan çocuğu için şiirler yazdığını hatırlatan Ümmü Soğancı, herhangi bir eğitim almadığını söyledi. Eşine verdiği sözü tuttuğunu belirten Ümmü Soğancı, “Eşim hastalandığında 3 ay hastane odasında ona refakat ettim. Şiirler yazdım. Eşime de bu şiirleri bir kitap yapacağım diye söz vermiştim. Sözümü tuttum şiir kitabı çıkardım. Eşim öldükten sonra mezarı başında da ona şiirler yazdım. Hepsi bu kitabın içinde var. Ben 64 yaşındayım ilkokul mezunuyum. Şiire 20 yıl önce başlamıştım. O zaman oğlum hastaydı. Çok şükür kurtuldu iyileşti. Kitabımda oğlum hastanedeyken yazdığım şiirlere de yer verdim" dedi.



