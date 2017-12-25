KADIN

Ölen karısını Facebook'ta paylaştı, hesabı kapatıldı

Ölen karısını Facebook'ta paylaştı, hesabı kapatıldı

Ölen karısını Facebook'ta paylaştı, hesabı kapatıldı

Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Donna Lowe'un fotoğrafları Facebook'ta olay oldu. Ağustos ayında Donna'ya serviks kanseri teşhisi konuldu. Kocası Elliot Donna'nın fotoğraflarını Facebook'ta paylaşınca ise olay oldu. Birçok kişinin tepkisini çeken Elliot, ''yapmak istediğim şey tamamen masumdu. Kadınları Serviks Kanserine (Rahim Ağzı Kanseri) karşı bilinçdirmek istemiştim'' diye konuştu.

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İngiltere Milton Keynes'te yaşayan Donna hastalığı teşhis edildikten 4 ay sonra yaşamını yitirdi. Eşinin serviks kanseriyle olan savaşını belgeleyen iki fotoğrafı Facebook hesabında paylaşan Elliot, birçok kişinin tepkisiyle ve şikayetiyle karşı karşıya kaldı.

Eşinin smear testini ertelediği için kısa sürede hastalığının yayıldığını vurgulayan eş, ''Fotoğraflar binlerce kez paylaşıldı. İnsanlar cesaretimden övgüyle söz ediyorlardı. Ancak, büyük bir kesim fotoğrafları yayınlamamı doğru bulmadığı için Facebook'a şikayet etti. Ve hesabım askıya alındı. Hesabım umrumda değil ama kadınların Donna gibi olmamalarını istiyorum. Bu fotoğraflar için özür diliyorum ancak onu kanser bu hale getirdi. Bunu görmelerini istiyorum. Bu test sadece birkaç dakikanızı alıyor. Biri engelli dört çocuğum var. Ailem yanımda ancak eşim artık olmayacak ve kendimi çok yalnız hissediyorum'' diye konuşuyor.

Smear testini ihmal ettiği için erken teşhis yapılamayan Donna'nın hastalığı, pelvik bölgedeki lenf nodlarına yayılmış ve hastalığı 4. evreye gelmişti.

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Serviks kanseri taraması

Servikal Tarama Programının amacı, serviks kanseri gelişen kadınların sayısını ve durumdan ölen kadın sayısını azaltmaktır. Tarama programı 1980'lerde tanıtıldığından beri, serviks kanseri vakalarının sayısı her yıl yaklaşık yüzde yedi oranında azalmıştır.

25 - 49 yaşları - her 3 yılda
50 - 64 yaşları - her 5 yılda bir

Düzenli olarak taranması serviksin hücrelerindeki anormal değişikliklerin erken bir aşamada belirlenebileceği ve gerekirse kanser gelişimini durdurmak için tedavi edilebileceği anlamına gelir. Ancak bu taramalar bile %100 doğru anlamına gelmiyor.

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