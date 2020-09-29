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Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2020 13:47 | Son Güncelleme

Yavrusunu trajik bir şekilde kaybeden Bettie adlı köpek, cansız yavru için pençeleriyle mezar kazdı.

Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu

Yavrusunu kaybeden Bettie, önce cansız yavruyu emzirmeye çalışarak onu hayata döndürmeye çalıştı. Ardından da ölen yavrusu için mezar kazdı.

Bettie, yavrusunu gömmeden önce onu canlandırmak için çabaladı.
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15 Eylül’de Filipinler’de meydana gelen olayı videoya kaydeden ve Bettie’nin sahibi olan Lenny Rose Ellema “Birçak saat yavrusunu canlandırmak için çabaladı, sonra vazgeçti ve onu toprağa gömdü” dedi.

Bettie, ölen yavrusu için pençeleriyle mezar kazdı.
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Kazdığı mezara yavrusunu koyan Bettie, yasını tutarken uzun süre mezarın başından ayrılmadı. Bettie’nin yürekleri burkan görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Lenny Rose Ellema, Bettie’nin bir önceki doğumda da bazı yavrularını kaybettiğini ve aynı annelik içgüdüleri ile ölen yavruları için çabaladığını söyleyerek “Bunu yapması için onu özel olarak eğitmedik. Geçen sene ölen diğer yavruları için ilk kez böyle bir şey yaptığında çok şaşırmıştık. O özel bir köpek. Yavruları uzağa götürmek istedim, ama Bettie izin vermedi. Onları gömmeye hazır olana kadar yavruların başından ayrılmadı” dedi.

Bettie, ölen yavrusu için mezarın başında yas tuttu.
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Lenny Rose Ellema, Bettie’nin birkaç gün yas tuttuktan sonra eski mutlu haline döndüğünü ve şu an hayatta kalan yavrularına baktığını söyledi.

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