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  4. Ölmek üzere olan 3 ton balığı kovalarla taşıdılar

Ölmek üzere olan 3 ton balığı kovalarla taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 21:52 | Son Güncelleme

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erçek Gölü’nde yaşayan inci kefalinin göç ettiği tatlı su kaynağının kesilmesi nedeniyle ölüm tehlikesi geçiren balıklar için seferber oldu.

Van Gölü Havzasında yer alan 112 kilometrekare yüzölçümüne sahip ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü’nde neslini devam ettiren inci kefalleri (Van balığı) 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor.

Gerçekleştirdiği yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen ve bu dönemde türlü türlü engellerle karşılaşan inci kefalleri, büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Bu kapsamda jandarma ekiplerine Erçek Gölü’ne dökülen küçük bir tatlı su kaynağının kesilmesiyle birlikte susuz kalan balıkların ölümüyle ilgili bir ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler bölgede ilk etapta su kaynağının kesilme nedeniyle ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan incelemelerde çiftçilerin tarla sulama için kullandığı kanalın debisinin ilk etapta artmasıyla balıkların yumurtalarını buraya bırakmak için yolculuk ettiği öğrenildi. Ancak daha sonra çiftçilerin tarlalarına su sağladıktan sonra ana kanal üzerinde suyun kesilmesi ve balıkların bu yüzden ölüm tehlikesi geçirdiği tespit edildi.

3 TON BALIK KOVALARLA ANA KANALA TAŞINDI

Ekipler, balık ölümlerinin önüne geçmek için tatlı su kaynağının ana kanala bağlandığı kısma koruge boru döşemeye karar verdi. Bunun için harekete geçen İl Müdürü İbrahim Görentaş, VASKİ Genel Müdürlüğünde koruge boru temin etti. Ancak koruge boru için uygun zemin bulamayan ekipler, bu kez mazgal bırakma kararı aldı. Ekipler, temin edilen ızgara türünden eleklerle su kaynağının ana kanala bağlandığı noktaya yerleştirdi. Ekipler daha sonra, mahalle halkından ve kooperatif üyelerinden yardım alarak girdikleri suda yaklaşık 3 ton balığı kovalara doldurmak suretiyle motosikletle ana kanala taşıdı. (İHA)

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