Ölmek üzere olan 3 ton balığı kovalarla taşıdılar

Van Gölü Havzasında yer alan 112 kilometrekare yüzölçümüne sahip ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü’nde neslini devam ettiren inci kefalleri (Van balığı) 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor.

Gerçekleştirdiği yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen ve bu dönemde türlü türlü engellerle karşılaşan inci kefalleri, büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Bu kapsamda jandarma ekiplerine Erçek Gölü’ne dökülen küçük bir tatlı su kaynağının kesilmesiyle birlikte susuz kalan balıkların ölümüyle ilgili bir ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler bölgede ilk etapta su kaynağının kesilme nedeniyle ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan incelemelerde çiftçilerin tarla sulama için kullandığı kanalın debisinin ilk etapta artmasıyla balıkların yumurtalarını buraya bırakmak için yolculuk ettiği öğrenildi. Ancak daha sonra çiftçilerin tarlalarına su sağladıktan sonra ana kanal üzerinde suyun kesilmesi ve balıkların bu yüzden ölüm tehlikesi geçirdiği tespit edildi.