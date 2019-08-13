Ölüdeniz yolunda 'bayram' trafiği

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'e, bayram tatili dolayısıyla gelen tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu. Ölüdeniz'de uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akın ettiği Ölüdeniz'de, trafik yoğunlaştı. Ölüdeniz'e giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte saatlerce bekleyen bazı tatilciler, araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kaldı. Araçlarını uygun alanlara park edebilen tatilciler, 4- 5 kilometre yürüyerek, plaja ulaştı.

Öte yandan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne, trafik yoğunluğu nedeniyle güçlükle gidilebiliyor. Ölüdeniz- Faralya yolu kullanılarak, ulaşılan Kelebekler Vadisi'ne gitmek isteyen bazı kişiler, trafik yoğunluğu nedeniyle geri döndüklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI



