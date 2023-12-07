Ölümcül sonuçlar doğurabilen kanserin yaygın belirtisi! Geceleri böyle uyanıyorsanız dikkat

Erken teşhis sağlık açısından önemlidir. Vücudu dinlemek, en ufak bir değişimi ve bedeninin verdiği tepkiyi fark etmek bu nedenle oldukça mühimdir. Kanser dünya üzerinde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada bulunuyor. Doktorlar "Erken tanı hayat kurtarır" diyerek durumun ehemmiyetine dikkat çekerken taramalar için de mutlaka uzmana gidilmesini tavsiye ediyor.

BU UZUN SÜREN SORUNLAR KANSERİN HABERCİSİ OLABİLİR

Uyku sırasında veya uykuya dalmadan yaşanan problemler stres, hava değişiklikleri ve çeşitli hastalıklar kaynaklı olabiliyor. Bu problemlerin altında yatan nedenler genellikle önemsiz olsa da problemlerin uzun süreli olması kanser gibi ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor.

GECELERİ UYKU SIRASINDA BUNLARI YAŞIYORSANIZ DİKKAT!

Dr. Deborah Lee, geceleri yaşanan kanser belirtilerini açıkladı.

Uzman isim, ağrının geceleri ortaya çıkabilecek en yaygın kanser semptomlarından biri olduğunu ifade etti.

KANSER HASTALARININ YÜZDE 38'İNDE GÖRÜLÜYOR

Cancer Research UK , tüm kanser hastalarının yaklaşık yüzde 38'inin uyumaya çalışırken orta ila şiddetli ağrı yaşayacağını belirtiyor.

Dr Lee, ağrının diğer birçok hastalık ve durumun sonucu olabileceğini ancak ağrının kanserli olarak tanımlanmasına yardımcı olabilecek bazı anlatı işaretleri olduğunu açıkladı. "Ağrının kansere bağlı olabileceğinin işaretlerinden biri, geceleri daha da kötüleşen ağrının yanı sıra travma ile ilgili olmayan ağrıdır. İştah kaybı, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik, mide bulantısı ve kusma veya ateş gibi başka belirtiler olabilir."

GECELERİ DAHA HIZLI BÜYÜYOR

Doktor, kanser ağrısının geceleri daha kötü olabilmesinin ana nedenlerinden birini açıklamaya devam etti. Bu süre zarfında kanser daha hızlı büyüdüğünden, zayıflatıcı semptomların genellikle bu kadar geç ortaya çıkmasının nedeni budur.

UZUN SÜRÜYORSA MUTLAKA DOKTORA GÖRÜNÜN

Dr. Lee, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yattığınızda, tümörün ve çevre dokuların ağırlık dağılımını değişerek [potansiyel olarak ağrıya neden olur."

Uzman isim hastalara, vücudun herhangi bir yerinde üç hafta veya daha uzun süredir devam eden açıklanamayan ağrıları olması durumunda doktora gitmeleri gerektiğini söyledi. Lee, açıklamasını "Masum bir açıklaması olabilir, ancak uygun bir değerlendirmeye sahip olmanız gerekiyor." diyerek noktaladı.





