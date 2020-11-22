Ölümden döndü, her şeylerini satıp karavanla Avrupa'yı gezmeye başladılar

Birçok kişi, hayatının bir döneminde her şeyi geride bırakıp, kendini yollara atmanın hayalini kurmuş olabilir. İngiliz bir çift, bu hayali gerçeğe dönüştürdü ve altı yıldır karavanlarıyla Avrupa'yı geziyor.

İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Durham'da yaşayan 38 yaşındaki Dan Colegate ve 37 yaşındaki Esther Dingley'nin hayatı Ocak 2014'te değişti. Her ikisi de depresyon tedavisi görürken, Dan geçirdiği bir hastalık nedeniyle ölümden döndü ve bu ikisinin hayatında önemli bir kırılmaya yol açtı.

O tarihe kadar ikisinin de oldukça güzel görünen bir hayatı vardı. Oxford ve Cambridge üniversitelerinden mezun olan çift, Durham'da manzaralı bir apartman dairesinde yaşıyorlar ve kariyerlerinde de başarılı bir çizgide ilerliyorlardı. Çift, bu dönemde evlenmeyi de planlıyordu.

Esther o dönemde dışarıdan çok mutlu bir hayata sahipmiş gibi görünseler de kendilerinin "ortalıkta uyurgezer bir dolaşan zombilere" benzetiyor.

İş geliştirme müdürlüğü yapan Dan, depresyon nedeniyle tedavi görüyordu. Kişisel eğitim şirketi sahibi olan Esther de kendi akıl sağlığıyla ilgili yaşadığı sorunlarla mücadele ediyordu.