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Olumsuz hava şartları denizi de vurdu! Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

21.01.2024 21:21 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki bazı Çanakkale-Eceabat seferleri iptal edildi.

Olumsuz hava şartları denizi de vurdu! Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı’nda olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi. Buna göre Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00, Eceabat'tan ise saat 00.00, 04.00 ve 06.00 seferi yapılamayacak.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ!

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Eceabat feribot
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