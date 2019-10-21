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Ölümün böylesi! El frenini çekmeyi unuttuğu taksisinin altında can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 02:46 | Son Güncelleme

Hatay’da, taksisinin el frenini çekmeyi unutan şoför kendi aracının altında can verdi.

Kaza, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiler doğrultusunda iddiaya göre, taksisini taksi durağı ile Armutlu Semt Pazarı’nın bulunduğu ara noktaya park eden şoför U.Y., bir süre sonra aracının arkasına doğru ilerledi. Aracının el frenini çekmeyi unutan şoför U.Y., geri geri akan aracının altında kalarak feci şekilde can verdi.

CANSIZ BEDENİNİ YAŞLI ADAM GÖRMÜŞ

Kazanın ardından olay yerinden geçen bir yaşlı adamın fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kendi taksisinin altında kalan U.Y.’nin cansız bedenini aracın altından çıkardı.

Akrabasının düğününden geldiği öğrenilen U.Y.’nin düğünden çıkan yakınları soluğu olay yerinde alırken, olay yeri inceleme ekipleri alanda detaylı inceleme gerçekleştirdi.

U.Y.’nin cansız bedeni Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (İHA)

Otomobil içerisinde sıkışan eşinin elini bir saniye olsun bırakmadı!Otomobil içerisinde sıkışan eşinin elini bir saniye olsun bırakmadı!
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Anahtar Kelimeler:
hatay ticari taksi armutlu

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