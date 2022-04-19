Ömer Delibaş, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Ömer Delibaş kimdir? Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÖMER DELİBAŞ KİMDİR?

Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevliydi.

Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düştü.

Milli Savunma Pençe-Kilt Operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralann Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın hastaneye sevk edildiği fakat burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit düştüğünü duyurdu.

MUHABERE ÜSTEĞMEN ÖMER DELİBAŞ NEDEN ŞEHİT OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ÖMER DELİBAŞ NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI?

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada Irak’ın Kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 1991 Kayseri/Kocasinan doğumlu Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş’ın mayına basarak şehit olduğu ifade edildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak'ın Kuzeyinde icra edilen Pence-Kilit Harekatı kapsamında 1991 Kayseri/Kocasinan doğumlu Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Mu.Ütğm. Ömer Delibaş Hava Hücum Harekâtı sonrası BTÖ mensuplarınca yerleştirilen mayına basarak yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur"

