Omicron: Güney Afrikalı yetkililer, ülkede dördüncü dalganın atlatılmış olabileceğini söyledi

Güney Afrikalı yetkililer, ülkenin Covid-19 salgınında dördüncü dalgayı atlatmış olabileceğini söyledi. Ülkede gece yarısı sonrasında uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Omicron varyantının yüksek bulaşıcılığına rağmen, hastaneye yatış oranlarının önceki dalgalara göre daha düşük olduğu belirtildi.

Açıklamada "Tüm göstergeler ülkenin dördüncü dalganın zirvesini geçmiş olabileceğini gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

İlk olarak geçen ay Güney Afrika tarafından bildirilen Omicron varyantı, dünyanın pek çok yerinde hızla yayılmaya devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış, sıkılaştırılan önlemleri de beraberinde getiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Delta ve Omicron varyantının bir arada "tsunami" etkisi yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Güney Afrika'da ise kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada, neredeyse tüm şehirlerde vaka sayılarının ve hastaneye yatış oranlarının düştüğü belirtildi.

25 Aralık aralık itibarıyla ülkede bildirilen haftalık vaka sayısı 89 bin 781 oldu. Bir önceki hafta bu sayı 127 bin 753 olarak açıklanmıştı.

Mart 2020'den ulusal afet ilan eden ülkede değişen kurallarla sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Son olarak gece yarısından itibaren saat 04.00'e kadar uygulanan bu yasak, son kabine toplantısında kaldırıldı.

Ruhsatlı işyerlerinde saat 23.00 sonrasında içki satışına da yeniden izin verildi.

Güney Afrika'da halktan aşı olmaları ve maske de dahil olmak üzere salgın protokollerinin uygulanması talep ediliyor.

Pandemi boyunca ülkede yaklaşık 3,5 milyon Covid-19 vakası ve 90 binden fazla ölüm kaydedildi.

Öte yandan dünyanın pek çok ülkesi ise Omicron varyantı ile mücadelesini sürdürüyor:

İsrail'de Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkede dördüncü doz Covid-19 aşısını onayladıklarını açıkladı. Perşembe günü ülkede Eylül ayından bu yana en yüksek vaka sayısı bildirildi.

Fransa arka arkaya iki gün 200 binden fazla vaka tespit edildiğini duyurdu.

Hindistan'da vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle tüm büyük şehirlerde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Almanya, Ocak ayı başı itibarıyla pek çok ülke için katı seyahat kurallarını kaldıracağını duyurdu.

Portekiz'de belirti göstermeyen Covid vakaları ve temaslılar için izolasyon süresi 10 günden yedi güne indirildi.

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