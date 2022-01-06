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Omicron koronavirüsün sonu mu olacak? DSÖ'den endişelendiren açıklama

06.01.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada merak edilen sorulardan bir tanesi "Omicron koronavirüsü bitirecek mi? sorusu. Konuyla ilgili pek çok insan uzmanların açıklamalarını takip ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) herkesi endişelendiren bir açıklama yapıldı. Omicron koronavirüsün sonu mu olacak diye araştırılırken DSÖ, Kovid-19'un Omicron varyantının son olmayacağını, virüsün "evrim" geçirmeye devam ettiğini belirtti. İşte Omicron varyantı ile ilgili detaylar...

Omicron koronavirüsün sonu mu olacak? DSÖ'den endişelendiren açıklama

Hemen hemen herkes son dönemde ilk olarak Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili olarak "Omicron koronavirüsün sonu mu?" sorusunu soruyor. Bununla ilgili olarak "Omicron koronavirüsü bitirecek mi?" diye merak edilirken DSÖ tarafından önemli bir açıklama yapıldı. DSÖ'den yapılan açıklamada "Maalesef Omicron son varyant olmayacak" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

"OMICRON TSUNAMİ ETKİSİ OLUŞTURUYOR"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde küresel sağlık uzmanlarıyla gerçekleştirdiği yılın ilk basın toplantısında, geçen hafta salgının başından bu yana en yüksek Kovid-19 vakasının kaydedildiğini belirtti.

Omicron varyantının özellikle aşılanmış kişilerde Delta'ya kıyasla daha hafif seyrettiğini, buna rağmen "hafif" olarak sınıflandırılmayacağını dile getiren Ghebreyesus, "Tıpkı önceki varyantlarda olduğu gibi Omicron insanları hastanelik ediyor ve öldürüyor. Omicron tsunami etkisi oluşturuyor, çok hızlı yayılıyor ve dünyadaki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor" ifadesini kullandı.

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Omicron yüzünden hastanelerin aşırı kalabalık olduğuna değinen Ghebreyesus, personel yetersizliği ve yoğunluktan dolayı diğer hastalık ve yaralanmalarda "önlenebilir" ölümler gerçekleştiğine işaret etti.

Ghebreyesus, aşıların dağıtımında ve aşılara erişimde küresel eşitlik çağrısını yineledi, 109 ülkenin DSÖ'nün dünya nüfusunun yüzde 70'inin 2021 yarısına kadar tam olarak aşılama hedefini kaçıracağı kaydetti.

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AŞI ÇAĞRISI

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de Omicron'a ilişkin sorular üzerine, mevcut tüm aşıların bu varyanta karşı etkili olduğunun altını çizdi.

Kerkhove, genel olarak aşılar sayesinde Omicron varyantının daha şiddetli geçmediğine vurgu yaptı, bir kez daha herkesi aşılarını yaptırmaya davet etti.

OMICRON SON VARYANT MI OLACAK?

Omicron'un Kovid-19'un son varyantı olmayacağı uyarısı yapan Kerkhove, "Maalesef Omicron son varyant olmayacak, virüs 'evrim' geçirmeyi sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü
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