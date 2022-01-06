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Son Dakika: 6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

06.01.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 6 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 156 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 68 bin 413 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda." dedi.

Son Dakika: 6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 6 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 502 oldu.

"TEDBİRLERİN ÖNEMİ FAZLASIYLA ARTMIŞ DURUMDA"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda." ifadelerini kullandı.

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6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Ocak) koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 66 bin 467 olarak açıklanmıştı.

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