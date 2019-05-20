Omurilik pili tedavisi felçli hastalara umut oldu

"Hastamızın uzun süredir tekerlekli sandalyeye mahkum kalmış olması ve bu sürede fizik tedavi faaliyetlerini yapmış olması gerekiyor. 2 yıllık bir fizik tedavinin ardından pil tedavisini uygulayabiliyoruz. Tedavinin bütün hastalarda yüzde yüz başarılı olma gibi bir garantisi yok ama hastalar için de müthiş bir destek sağlıyor. Pil tedavisi hastaların yeniden yürümesinin yanında, idrar ve tuvalet kontrollerinin yeniden sağlanmasıyla yaşam konforlarını son derece olumlu etkiliyor."

Omurilik rahatsızlığıyla ilgili uzun zamandır önemli bir çalışma yürüttüklerini belirten Gürses, hastanın omuriliğine yerleştirilen pil sayesinde elektriksel uyarılar verilerek bu uyarıların sinir sistemini harekete geçirip hastanın tekrar yürümesini sağladığını anlattı.

Prof.Dr. Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsviçre, Amerika, İngiltere, Avusturya, Taiwan ve Hindistan'da uygulaması yapılan omurilik pili tedavisi sayesinde tekerlekli sandalyeye mahkum hastaların yeniden ayağa kalkmaya başladığını söyledi.

- Hastalar tekerlekli sandalyeye mahkum olmaktan kurtulacak

Gürses, her hastanın hasar düzeyi birbirinden farklı olduğu için tedaviye cevap vermesinin de ayrı olacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tedavi için hastanın durumuna göre karar verilmelidir. Felçli hastalar için çok büyük bir umut. Çok yakın bir süreçte çok sayıda hastaya erişmeyi düşünüyorum. Hastaları hayatlarını tekerlekli sandalyeye mahkum geçirmekten kurtarmış olacağız. Bu sayede onların günlük hayatlarına, sosyal yaşamlarına, hatta işlerine geri dönmelerini sağlayacağız."

Omuriliğe yerleştirilen pil sayesinde hastanın tekrar adım atmaya başladığını gözlemlediklerini dile getiren Gürses, omuriliğin hem elektrik hem de kimyasal olarak çalışan ve ritim sağlayan bir sinir yapısı bulunduğunu, pil tedavisinin doğru bir yaklaşım olabileceğini sözlerine ekledi.

Omurilik zarındaki iltihaplanma sonucu 2 yıl önce tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 45 yaşındaki Atilla Atilla, PAÜ'de Algoloji merkezine gelerek tedaviye başladı.

Omuriliğine pil yerleştirilen Atilla, tekerlekli sandalyesinden ayağa kalkarak adım attı.