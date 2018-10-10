Omuz sıkışması sendromu nedir? Omuz sıkışması sendromu belirtileri nelerdir? Omuz sıkışması sendromu tedavisi

Kolunuzu başınızın üzerine kaldırdığınız anda çok şiddetli bir ağrı hissediyor, fermuarınızı çekerken, düğmelerinizi iliklerken bile zorlanıyorsanız omuz sıkışması sendromu ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şenay Sıldır, donuk omuz sendromu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

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İmpingement Sendromu olarak da adlandırılan omuz sıkışması sendromu, kolları kaldırmaya yarayan kasların; tendonların ve omuzu oluşturan kemik yapılarının arasında sıkışması sonucunda ortaya çıkar. Genel olarak omzunu çok sık ya da kötü kullanan kişilerde meydana gelir. Sıklıkla ev işi yapan kadınlarda, voleybol, basketbol, yüzme, cirit atma, gülle atma gibi spor dallarıyla ilgilenen sporcularda görülür. Önlem alınmadığı takdirde tendonların tamamı kopabilir ve omuz hareket kabiliyetini kaybedebilir.

OMUZ SIKIŞKMASI SENDROMU NEDEN OLUR?



⦁ Donuk omuz sendromu,

⦁ Fibromiyalji,

⦁ Travmatik zedelenmeler,

⦁ Sinir yaralanmaları,