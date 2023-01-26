Ön dişleriniz karakter özelliklerinizi belirliyor! Diş şeklinize göre nasıl birisiniz?

Vücudumuzda yer alan birçok kısım karakter özelliklerimiz hakkında ipucu verebiliyor. Dişlerimizde görülen değişimler karakterimize etki edebiliyor. Dişlerin şekli üzerinden yapılan psikolojik bir test ortaya çıktı. Aşağıdaki görsellere göre kendi karakter özelliklerinizi öğrenebilirsiniz.

DİŞ ŞEKLİNİZE GÖRE KARAKTER ÖZELLİKLERİNİZ

KARE DİŞ ŞEKLİ

Kare dişleriniz varsa, altın gibi bir kalbiniz var demektir. Psikolojik testlere göre sevginizi başkalarıyla paylaşmaya hazırsınız. İyi kalpli biri olarak tanınıyorsunuz ve sizi incitmiş olsalar bile insanları sevebiliyorsunuz. Öte yandan, insanlar sizinle iletişim kurmanın kolay olduğuna inanıyor.

YUVARLAK DİŞ ŞEKLİ

Ön dişlerinizin şekli yuvarlaksa sıra dışı bir insansınız demektir. Sahip olduğunuz gülümsemeyle her türlü zor durumu yönetebilirsiniz. Diğer insanların sizi sevmesi için birçok olasılık var. Çünkü çok naziksiniz ve özveriniz yüksek. Öte yandan, başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünü umursamadan yaşamak zorundasınız. Bunun nedeni, yolunuza çıkan birçok olumsuz insan olacak.

ÜÇGEN DİŞ ŞEKLİ

Bazı insanlar dişlerin üçgen şeklinin oldukça garip olduğunu düşünebilir. Bu nedenle bu tarz dişlere sahip kişiler ilgi odağı olacaktır. İnsanlar, sahip olduğunuz çekiciliği ve benzersizliği sevme eğilimindedir. Öte yandan, her şeyi gülümseyerek yapmayı seviyorsun. Ciddi şeylere bile gülebilirsin. Dost canlısı biri olarak tanınmanıza şaşmamalı.

DİKDÖRTGEN DİŞ ŞEKLİ

Psikolojik testlere göre dikdörtgen dişleriniz varsa çok iyi bir insansınız demektir. Başkalarına özverili bir şekilde yardım edeceksiniz. Ayrıca kendinize karşı da dürüstsünüz. Bir bakıma, başkalarıyla paylaşırsak mutluluğun ikiye katlanacağına inanma eğilimindesiniz. Bu, sizin ve başkalarının birbirinizi anlamasını kolaylaştırır.

