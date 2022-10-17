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On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim On Numara Çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

17.10.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On numara çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı şans oyunu seven vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu akşam haftanın son on numara çekilişi gerçekleşti. On numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçları beklediler. Peki, On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim on numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı...

On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim On Numara Çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On numara çekiliş, Milli Piyango'nun sevilen çekilişleri arasında yer alıyor. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 17 EKİM!

On numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On numara çekiliş 17 Ekim Cuma akşamı saat 20:00 itibariyle çekildi. Çekiliş sonuçlarını buradan ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

İşte kazanan numaralar:
3-5-6-9-10-11-13-14-18-23-28-29-33-39-42-47-51-55-70-77-79-80

On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı:
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/on-numara

ON NUMARA KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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