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On Numara Çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? On Numara çekilişi 14 Kasım sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

14.11.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On numara çekiliş sonuçları şans oyunu severle tarafından merak ediliyor. 14 Kasım Pazartesi günü yani haftanın ilk çekiliş oynanan günüyle beraber birçok vatandaş Milli Piyango'da şansını denedi. Bugün on numara çekilişin sonuçları belli olacak. Peki, On Numara Çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? On Numara çekilişi 14 Kasım sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

On Numara Çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? On Numara çekilişi 14 Kasım sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

On numara çekiliş her hafta pazartesi ve cuma akşamları oynanıyor. Haftanın ilk on numara çekilişi için geri sayım sona erdi. 14 Kasım Pazartesi on numara çekiliş sorgulama ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. 14 Kasım 2022 Pazartesi on numara çekiliş sonuçlarını haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

14 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Haftanın 2 günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleşen on numara çekiliş sonuçları 14 Kasım Pazartesi akşamı saat 20:00'de çekilecek. On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

On Numara çekilişi sorgulama ekranı için tıklayınız: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.

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