On Numara sonuçları 16 Eylül - MPİ canlı çekiliş

Haftanın On Numara sonuçları bu akşam belli oluyor. Geçtiğimiz hafta 2 talihlinin kazandığı büyük ikramiye bu hafta sahibini bulacak mı merak ediliyor. Şans oyunu müdavimleri her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanabilmek için 22 numara seçerek kupon doldurdular ve şimdi 16 Eylül tarihli On Numara sonuçları ne olacak merakla bekliyorlar.

ON NUMARA SONUÇLARI 16 EYLÜL

Haftanın şanslı numaraları bu akşam MPİ’nin Ankara Balgat’taki çekiliş salonunda canlı gerçekleştirilecek. MPİ’nin online canlı çekiliş yayınının takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilirsiniz. 893. hafta çekilişi sat 21.15’te gerçekleştirilecek.

Canlı çekilişi izlemek için tıklayınız (21.15)

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 892. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 28, 30, 31, 39, 43, 45, 50, 53, 54, 62, 69, 72, 73 ve 78 olarak belirlendi. 10 bilen 2 kişi, 254 bin 167 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Eylül tarihli çekilişte 9 bilen 80 kişi 4 bin 236 lira 50'şer lira, 8 bilen bin 956 kişi 173 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 704 kişi 24 lira 35'er kuruş, 6 bilen 121 bin 270 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 178 bin 408 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Bursa'nın Osmangazi ve İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.