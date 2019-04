On Numara sonuçları 29 Nisan: İki ilden 2 talihli!

MPİ’nin her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişinin 873.sü gerçekleştirildi. 29 Nisan On Numara sonuçları iki ilden talihlinin yüzünü güldürdü. Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 22 numaradan 10 tanesini tahmin etmeyi başaran talihlilerden biri kuponunu Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinden, diğeri ise Kırşehir’in Merkez ilçesinden yatırmış. İşte haftanın On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Haftanın numaraları: 11, 16, 20, 21, 22, 28, 30, 33, 34, 37, 43, 50, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 68, 73, 78 ve 79

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 364 bin 988 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 90 kişi 2 bin 817 lira 25'şer kuruş, 8 bilen bin 797 kişi 141 lira 15'er kuruş, 7 bilen 19 bin 305 kişi 25 lira 15'er kuruş, 6 bilen 120 bin 412 kişi 4 lira 25'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 209 bin 828 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 884 bin 914 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 10 bin 440 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 563 bin 382 lira 86 kuruş aktarıldı.